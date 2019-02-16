Инфантино – о 48 сборных на ЧМ-2022: «Я оптимистичен, но будет нелегко»

На ЧМ должны играть сильнейшие команды с игроками высокого класса.
Джанни Инфантино на встрече с представителями оргкомитета ЧМ-2022 поднял тему расширения количества сборных-участниц с 32 до 48 команд.
«Я оптимистичен, но будет ли это легко? Буду откровенен, легко не будет», – заявил глава ФИФА.
- Ранее сообщалось, что часть матчей ЧМ-2022 могут провести за пределами Катара, если турнир расширят до 48 команд.
- Изначально планировалось, что увеличение числа участников ЧМ впервые будет организовано в 2026 году.