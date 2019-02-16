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    Инфантино – о 48 сборных на ЧМ-2022: «Я оптимистичен, но будет нелегко»

    Джанни Инфантино на встрече с представителями оргкомитета ЧМ-2022 поднял тему расширения количества сборных-участниц с 32 до 48 команд.

    «Я оптимистичен, но будет ли это легко? Буду откровенен, легко не будет», – заявил глава ФИФА.

    • Ранее сообщалось, что часть матчей ЧМ-2022 могут провести за пределами Катара, если турнир расширят до 48 команд.
    • Изначально планировалось, что увеличение числа участников ЧМ впервые будет организовано в 2026 году.

    Источник: L’Équipe

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    16.02.2019 11:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 февраля 2019, 20:41

      На ЧМ должны играть сильнейшие команды с игроками высокого класса.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 17 февраля 2019, 08:04

      Здраствуй Шура)))
      Шутка юмора по поводу сильнейших.
      Эстоний в том числе - не бывать,а посему даю
      добро ,рассмотреть ваши варианты))))
      ps Кстати даже в сегодняшние дни ,в число 32х на ЧМ,попадают команды ,которые годятся ,разве что для спарринга)))) не буду их обижать - промолчу...

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 февраля 2019, 15:42

      Уровень чм не вырастет от этого..

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 16 февраля 2019, 14:19

      Если оно так и будет,то забава эта растянется на пару месяцев.
      Как минимум 8 гр. по 6 команд. Отсеиваются скажем 2 последних - итого 16.
      32 играют плей-офф ,теперь уже с 1\16 и т.д.
      Вот и прикинем насколько растянется групповуха, лень считать общ.кол-во матчей,
      но около месяца точно. Если уважать болел,пусть сделают так,чтобы в день игр матч на матч не накладывался.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 16 февраля 2019, 11:49

      основная цель - бабло, но может быть это поможет России выйти туда

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