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    • ФИФА может перенести ряд матчей ЧМ-2022 из Катара и изменить число команд-участниц

    ФИФА может перенести ряд матчей ЧМ-2022 из Катара и изменить число команд-участниц

    Глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал возможность переноса ряда матчей чемпионата мира-2022 из Катара в другие страны.

    «Опция проведения ряда матчей чемпионата 2022 года в других странах существует.

    «Срок принятия окончательного решения по числу команд-участниц чемпионата в Катаре остается прежним – март 2019 года.

    По увеличению числа команд-участниц чемпионата в 2026 году такое решение принято, мы сейчас изучаем и рассматриваем, если это можно сделать в 2022 году в Катаре», – сказал Инфантино.

    Турнир запланирован на ноябрь-декабрь 2022 года.

    Источник: «Р-Спорт»

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    13.12.2018 19:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 13 декабря 2018, 21:37

      Поздно уже.

      0
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      Рейтинг: +12181

      BRO_football 13 декабря 2018, 21:01

      Арабские шейхи занесут бабла кому надо, и ФИФА раскидает матчи по всем странам Аравийского полуострова.

      1
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 13 декабря 2018, 19:57

      Тупизм проводить ЧМ в конце года, настоящий Кубок африканских наций, а не ЧМ и башку надо оторвать, кто додумался проводить ЧМ в пекле, лучше уж объединились бы Китай, Корея и Япония, и опять тупизм произошел когда выбирали страну для Евро-2022, когда должна была проводить Турция, а тут подлезнули пиндосам и отдали фашистам

      6
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Skull_Boy 13 декабря 2018, 20:28

      кого ты фашистами называешь, дядя?

      -1
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy > Леха из Твери 13 декабря 2018, 20:35

      Учебник прочитай хоть раз амеба и до любого дойдет, кого до сих пор стебут фашистами, чао недоразвитый

      8
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      Рейтинг: +439

      sold93 > Skull_Boy 13 декабря 2018, 21:54

      вот только недоразвитые и стебут.

      -1
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Skull_Boy 13 декабря 2018, 22:20

      Я поэтому у тебя и поинтересовался, кто в твоем понимании "фашисты"? Ибо фашизм был характерен для Италии. Стало быть ты и тебе подобные "доразвитые" не амебы стебутся над итальянцами?

      -1
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy > Леха из Твери 14 декабря 2018, 13:13

      Я же писал что ты амеба и прочитай еще разок учебник и даю подскажу стеб начался с мая 45ого и еще разок - до любого бы дошло, но только не до Алешки, и это сарказм на ругательство, чао овощ

      7
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      Рейтинг: +4632

      Бомбардиръ 13 декабря 2018, 19:50

      По всему Ближнему Востоку будет ЧМ-2022, ибо арабские государства очень заинтересованы в этом и хотят ухватить свой кусок пирога у Катара...

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