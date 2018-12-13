ФИФА может перенести ряд матчей ЧМ-2022 из Катара и изменить число команд-участниц

Глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал возможность переноса ряда матчей чемпионата мира-2022 из Катара в другие страны.

«Опция проведения ряда матчей чемпионата 2022 года в других странах существует.

«Срок принятия окончательного решения по числу команд-участниц чемпионата в Катаре остается прежним – март 2019 года.

По увеличению числа команд-участниц чемпионата в 2026 году такое решение принято, мы сейчас изучаем и рассматриваем, если это можно сделать в 2022 году в Катаре», – сказал Инфантино.

Турнир запланирован на ноябрь-декабрь 2022 года.