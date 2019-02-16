Тренер «Вальядолида» Гонсалес: «Советую Месси отдохнуть на диване вместо матча с нами»

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Главный тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес на пресс-конференции перед выездным матчем 24-го тура испанской Примеры с «Барселоной» иронично прокомментировал информацию, что каталонцы могут предоставить выходной Лионелю Месси.
«Надеюсь, Месси предоставят отдых. Если Лионелю нужно отдохнуть, рекомендую ему остаться на диване. Уверен, он у него очень удобный. Если другие игроки «Барселоны» тоже хотят отдохнуть, нужно позволить им это. Тут нет никакой проблемы», – сказал Гонсалес.
- Матч «Барселона» – «Вальядолид» состоится на стадионе «Камп Ноу» 16 февраля в 22:45 по московскому времени.
- «Барселона», набрав 51 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании,
- «Вальядолид» с 26 очками занимает 15-е место.