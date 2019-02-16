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    Тренер «Вальядолида» Гонсалес: «Советую Месси отдохнуть на диване вместо матча с нами»

    Главный тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес на пресс-конференции перед выездным матчем 24-го тура испанской Примеры с «Барселоной» иронично прокомментировал информацию, что каталонцы могут предоставить выходной Лионелю Месси.

    «Надеюсь, Месси предоставят отдых. Если Лионелю нужно отдохнуть, рекомендую ему остаться на диване. Уверен, он у него очень удобный. Если другие игроки «Барселоны» тоже хотят отдохнуть, нужно позволить им это. Тут нет никакой проблемы», – сказал Гонсалес.

    • Матч «Барселона» – «Вальядолид» состоится на стадионе «Камп Ноу» 16 февраля в 22:45 по московскому времени.
    • «Барселона», набрав 51 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании,
    • «Вальядолид» с 26 очками занимает 15-е место.

    Источник: Marca

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    16.02.2019 10:53
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 февраля 2019, 21:57

      ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 февраля 2019, 18:37

      он считает, что это остроумно? выглядит жалко, ты же главный тренер команды или кто? Вася Уткин испанского разлива?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 16 февраля 2019, 15:34

      Вот это стрелка

      1
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