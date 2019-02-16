Месси станет инвестором теннисного турнира Кубок Дэвиса

Глава инвестиционной группы Kosmos, защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что привлек одноклубника Лионеля Месси к участию в проекте по обновлению Кубка Дэвиса, одного из старейших теннисных турниров мира.

«Лео – партнер, часть семьи Kosmos, он любит теннис. Мы с ним общаемся уже 18 лет, и я всегда делюсь с ним своими замыслами. В этом проекте он тоже захотел поучаствовать».