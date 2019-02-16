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    Месси станет инвестором теннисного турнира Кубок Дэвиса

    Глава инвестиционной группы Kosmos, защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что привлек одноклубника Лионеля Месси к участию в проекте по обновлению Кубка Дэвиса, одного из старейших теннисных турниров мира.

    «Лео – партнер, часть семьи Kosmos, он любит теннис. Мы с ним общаемся уже 18 лет, и я всегда делюсь с ним своими замыслами. В этом проекте он тоже захотел поучаствовать».

    • Главный командный турнир в истории тенниса закончился после 118 лет. Теперь его реформируют.
    • Пике обещал вложить в фонд Кубка Дэвиса три миллиарда долларов.

    Источник: tennis365.com

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    16.02.2019 06:17
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