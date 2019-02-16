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    Журналист Зеленов: «Матч Мамаева в «Бутырке» – лучший в его карьере»

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов побывал на матче с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в «Бутырке». Журналист поделился впечатлениями.

    «Мамаев забивал, обводил. Он явно играл на публику, спортсмену это доставляло удовольствие. У Павла что-то щелкнуло, и он понял, что надо в имеющихся условиях вести себя достойно и ярко. Мне кажется, это был лучший матч в карьере Мамаева», – сказал Зеленов.

    • Мамаев проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
    • Его соучастник – футболист «Зенита» Александр Кокорин.
    • Игроки пробудут в СИЗО как минимум до апреля.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2019 00:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 февраля 2019, 18:22

      ПИШИ лучший в поддавках так точнее будет и ничего в том матче особенного НЕТ зелёный ты наш

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 февраля 2019, 16:38

      Играл с настроением.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 16 февраля 2019, 09:24

      Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов....-это пропагандист быдла !!..вместо освещения в прессе турниров юношей детей-он лоббирует зону и т.д.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 февраля 2019, 01:47

      Журналист Зеленов: «Матч Мамаева в «Бутырке» – лучший в его карьере»
      Вывод: пусть там и остается!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 февраля 2019, 01:40

      Рад за Павла, рад за Бутырку! Что от их встречи пошел наконец-то позитив. Может, они созданы друг для друга?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 16 февраля 2019, 01:26

      Бутырка классный трансфер провела в свою СИЗО-Дынаму и бесплатно)

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 февраля 2019, 00:54

      Бутырка это главная футбольная арена Росси! Честно, не знал!

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