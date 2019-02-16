Журналист Зеленов: «Матч Мамаева в «Бутырке» – лучший в его карьере»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов побывал на матче с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в «Бутырке». Журналист поделился впечатлениями.

«Мамаев забивал, обводил. Он явно играл на публику, спортсмену это доставляло удовольствие. У Павла что-то щелкнуло, и он понял, что надо в имеющихся условиях вести себя достойно и ярко. Мне кажется, это был лучший матч в карьере Мамаева», – сказал Зеленов.