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    На Кубке Азии у вратаря сборной Узбекистана нашли допинг

    Вратарь сборной Узбекистана Игнатий Нестеров во время Кубка Азии-2019 сдал положительную допинг-пробу. Информацию подтвердила Ассоциация футбола Узбекистана. Речь идет о препарате для похудения, который входит в реестр запрещенных.

    «Мы осуждаем действия футболиста. В то же время считаем, что игрок принимал запрещенный препарат ненамеренно. Он не знал о том, что указанное вещество содержится в таблетках», – говорится в заявлении.

    • Решение о наказании игрока будет принимать Азиатская конфедерация футбола.
    • Узбекистан на Кубке Азии вылетел в 1/8 финала от Австралии, уступив в серии пенальти.
    • 35-летний Нестеров выступает за сборную Узбекистана с 2002 года.

    Источник: АФУ

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    15.02.2019 23:38
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 15 февраля 2019, 23:40

      В Узбекистане есть футбол?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      Marshmello > vladik12 16 февраля 2019, 03:12

      Ты *******

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