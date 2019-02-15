На Кубке Азии у вратаря сборной Узбекистана нашли допинг

В Узбекистане есть футбол?
Вратарь сборной Узбекистана Игнатий Нестеров во время Кубка Азии-2019 сдал положительную допинг-пробу. Информацию подтвердила Ассоциация футбола Узбекистана. Речь идет о препарате для похудения, который входит в реестр запрещенных.
«Мы осуждаем действия футболиста. В то же время считаем, что игрок принимал запрещенный препарат ненамеренно. Он не знал о том, что указанное вещество содержится в таблетках», – говорится в заявлении.
- Решение о наказании игрока будет принимать Азиатская конфедерация футбола.
- Узбекистан на Кубке Азии вылетел в 1/8 финала от Австралии, уступив в серии пенальти.
- 35-летний Нестеров выступает за сборную Узбекистана с 2002 года.