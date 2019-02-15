На Кубке Азии у вратаря сборной Узбекистана нашли допинг

Вратарь сборной Узбекистана Игнатий Нестеров во время Кубка Азии-2019 сдал положительную допинг-пробу. Информацию подтвердила Ассоциация футбола Узбекистана. Речь идет о препарате для похудения, который входит в реестр запрещенных.

«Мы осуждаем действия футболиста. В то же время считаем, что игрок принимал запрещенный препарат ненамеренно. Он не знал о том, что указанное вещество содержится в таблетках», – говорится в заявлении.