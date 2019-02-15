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    Основатель академии «Атлетико» признался, что в 70-е годы домогался до воспитанников

    88-летний основатель академии «Атлетико» Мануэль Бринас признался, что в 70-е годы допускал сексуальные домогательства в отношении воспитанников. Преступные эпизоды датируются 1973-1975 годами.

    Клуб в связи с признанием Бринаса разорвал с ним рабочие отношения. Экс-функционер принимал участие в презентации форварда Альваро Мораты, который в январе пришел из «Челси».

    • Бринас работал в академии скаутом и спортивным директором.
    • «Атлетико» основан в 1903 году.
    • Сейчас мадридцы в Примере идут третьими.

    Источник: Football Espana

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    15.02.2019 20:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 16 февраля 2019, 00:22

      Ну вот к чему приводит толерантность,,,,,,долизались зад всем ******* и прочим,,,любителям чего нибудь нетрадиционного,,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 15 февраля 2019, 22:48

      Это печально! Но в тоже время - это смелый поступок, раскаянье публично

      0
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      ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray > ZSB 16 февраля 2019, 06:15

      Это околофутбольная новость

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 15 февраля 2019, 22:20

      С 73 по 75 год ? 2 гола по домагался и успокоился ?? Вряд ли.

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 15 февраля 2019, 22:17

      В 88 лет у него еще "рабочие отношения" с клубом? Массажист или тренер по физподготовке?

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 22:09

      Исповедался.

      1
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 15 февраля 2019, 21:36

      Да уж...столько лет в себе держал...

      4
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      Рейтинг: +423

      Drapik 15 февраля 2019, 21:24

      45 лет в клубе работал педофил и *****. Вот это стабильность!

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 15 февраля 2019, 21:16

      Может уже просто чокнулся на старости лет, сам не знает, что несёт?

      4
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      ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Viper for CSKA 15 февраля 2019, 21:17

      Лучше бы так.

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