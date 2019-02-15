Основатель академии «Атлетико» признался, что в 70-е годы домогался до воспитанников

Ну вот к чему приводит толерантность,,,,,,долизались зад всем ******* и прочим,,,любителям чего нибудь нетрадиционного,,,,,,,
88-летний основатель академии «Атлетико» Мануэль Бринас признался, что в 70-е годы допускал сексуальные домогательства в отношении воспитанников. Преступные эпизоды датируются 1973-1975 годами.
Клуб в связи с признанием Бринаса разорвал с ним рабочие отношения. Экс-функционер принимал участие в презентации форварда Альваро Мораты, который в январе пришел из «Челси».
- Бринас работал в академии скаутом и спортивным директором.
- «Атлетико» основан в 1903 году.
- Сейчас мадридцы в Примере идут третьими.