Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вальверде: «Решиться на продление контракта с «Барселоной было просто»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что решение продлить контракт с каталонским клубом далось ему легко.

    «Было просто решиться на продление контракта с «Барселоной». У нас хорошая команда, мы двигаемся вперед. Нас ожидает серия матчей, когда мы будем играть в трех турнирах. Мы снова хотим стать победителями Ла Лиги», – сказал Вальверде.

    Новый контракт между 55-летним специалистом и сине-гранатовыми рассчитан до лета 2020 года с опцией продления сотрудничества ещe на один сезон.

    • Вальверде возглавляет «Барселону» с лета 2017 года.
    • Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2019 20:20
    Рекомендуем
    Комментарии68
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 22:57

      Базу на завтра забил, где слова Скоулза про Сульшера от 17.02 2019г

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 февраля 2019, 22:18

      Посмотрел, Анатолий красавчик один счет угадал (Севилью).
      На этом скажу вам досвидания и до завтра.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 20 февраля 2019, 22:46

      Пока, Серёга, спокойной ночи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 февраля 2019, 21:35

      Сегодня чистил документ под названием батлы и..к чертовой матери удалил ЛЧ.
      Пришлось залазить в свой профиль и смотреть, что-же я там понаставил.
      Хотя помню что ставил вопреки, а вот счет пришлось смотреть..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 20 февраля 2019, 21:50

      Да мог и спросить у меня или у Толи. Мы же записываем всё. Вчера только Саня угадал одну ничью,поставив 1:1

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 20 февраля 2019, 21:53

      Да вчера многие пролетели как фанера над известным городом!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 20 февраля 2019, 21:55

      У нас почти все, да и по конторам полагаю многие не ставили на 0:0

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 20 февраля 2019, 21:59

      А на Севилью кто 2:0 поставил искать долго?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 20 февраля 2019, 22:46

      Ну ты уже нашёл, а я раньше написал, что вы с Толей угадали счёт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 февраля 2019, 21:06

      Добрый вечер Андрей.
      Даже я так политикой не увлекаюсь как ты.
      Помню дед мой тоже любил Троцкого проституткой называть..ну а я не любитель читать политические дебаты, хоть прошлого хоть настоящего, наверно не дорос...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 20 февраля 2019, 21:09

      Привет, Серёга ! Политикой надо интересоваться и знать, как и историю чтобы она потом не занялась нами. Пример майданутых в этом плане красноречив...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 20 февраля 2019, 21:12

      Просто Олег надо знать и своё место.
      А политические уклады давно индивидуально сформированы..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 20 февраля 2019, 21:14

      Не понял, что значит индивидуально сформированы ? Просто у каждого свои интересы, уровень знания, понимания и т.д. Когда они твёрдые и убеждённые никакая пропаганда их не изменит.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 20 февраля 2019, 21:21

      В этом и заключается индивидуальные взгляды как на политику, так и на саму жизнь.Все зависит от уровня человека которое формируется из множества факторов- образования, воспитания , среды обитания и тд и тп.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 20 февраля 2019, 21:25

      Согласен, но среда обитания меняется и многие люди образованные и в возрасте как всё в той же Украине да и у нас под общий психоз пропаганды попадают и несут ересь.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 20 февраля 2019, 21:32

      От этого никуда не деться, ведь под воздействия давления в виде пропаганды многие умы начинают видеть общую картину под нужным углом преподносимым правительством. Очень тяжело в такой обстановке отделить зерна от плевел..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 20 февраля 2019, 21:36

      Если не следовать инстинктом толпы, то это всё на поверхности. А там даже откровенный бред принимается за истину в угаре русофобии. Здесь наш хлеб едят, образно выражаясь ( энергоносители всё от нас, как и многое другое ) и все построено у них как и вся страна от советской власти. Но у них советизация и коммунизация выборочная.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 20 февраля 2019, 21:41

      Надо заканчивать политические дебаты, тем более Олег, что мы просто дополняем друг друга в одной плоскости. Последнее вот с год назад один охранник у меня к родственникам в Германию ездил гостить..так там по телевизору полностью пропаганда что Россия- агрессор, в той же европе примерно такая же песня.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 20 февраля 2019, 21:45

      На нас по всем фронтам наезжают. Кому нужна сильная Россия, она нужна только как сырьевой придаток. Заканчиваем с политикой.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 21:01

      Пора мне заканчивать.Всего доброго. Приятного просмотра футбола!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 20 февраля 2019, 21:03

      Пока, Саня, до завтра.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 20 февраля 2019, 21:07

      Давай, дави ухо!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 20 февраля 2019, 21:00

      отлучусь не надолго....

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 февраля 2019, 21:03

      Давай, время пошло... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 20 февраля 2019, 21:08

      Только послание написал..но видимо не успел сегодня опять пообщаться.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 20 февраля 2019, 21:10

      Да, разница во времени с тобой очень неудобна для тебя.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 20 февраля 2019, 20:52

      зигберт (с) - Мюллер сказал - любой гол красив если мяч пересёк линию ворот

      у немцев всегда было своеобразное мнение о красоте )
      я вообще думаю что если бы мяч был квадратный, немцев бы вообще никто не мог обыграть)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 20 февраля 2019, 20:54

      Квадратные колеса видел. Но мячей квадратных пока еще не придумали. Надо подумать тут есть свои плюсы и минусы.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 20 февраля 2019, 20:58

      можно слегка усложнить, сделав его ромбом... как раз между шаром и квадратом получится )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 20 февраля 2019, 21:04

      Вот это уже более приятно. Ромб это наше родное.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 20 февраля 2019, 20:23

      зигберт (с) - лев троцкий находясь в Норвегии лишён Советского гражданства

      проломе ледоруб его башку лет на 10 раньше... сколько бы русских голов это уберегло....

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 20 февраля 2019, 20:29

      Привет Андрей! Думаю Троцкий не заслужил такой смерти.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 20 февраля 2019, 20:34

      думаю он заслужил более ужасной смерти.... то что он творил это даже не холокост по отношению к русским...это просто уничтожение народа в открытую.

      хорошо усатый разрулил...а то бы наверно и не общались бы сейчас.
      там то планы по отношению к русскому народу были воистину дьявольские

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 20 февраля 2019, 20:39

      Если бедный Троцкий и собирался кого то уничтожить ,то Сталин это делал с завидным постоянством. Вот тут был холокост.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 20 февраля 2019, 20:40

      мнения разошлись.... предлагаю разойтись по углам...или по гуглам)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 февраля 2019, 20:41

      Вечер добрый, Андрюша ! Надо сегодня по шаманить, чтобы голы были, а никак вчера.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 февраля 2019, 20:43

      Или пожать руки, как Пак с Кокориным..., передачу не смотрел , поспал сегодня после обеда, а прочёл на ленте слова жены Кокорина.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 20 февраля 2019, 20:47

      По углам ринга надо разойтись и выбрать секундантов. (не подумай серьезно Андрей).

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 февраля 2019, 20:47

      (с) - ... как Пак с Кокориным

      )))+
      осталось выяснить кто ИЗ Пак....и кому стулом по башке получать...(ну хоть не ледорубом) ))

      привет Олег...! голы будут...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 20 февраля 2019, 20:52

      Стул не ледоруб, можно на него сесть и использовать по назначению. Ладно молодёжь и родственники, но я поражаюсь дубовости адвокатов, которые не понимают, что все их высказывания и эти передачи, только дразнят гусей. Раскаяние и покаяние, пусть и не искреннее здесь было уместным.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 20 февраля 2019, 20:53

      (с) - не подумай серьёзно...

      в шутку зарядил револьвер боевым))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 20 февраля 2019, 20:56

      если Олег откровенно, мне Пака не только не капли не жалко, но думаю что и поделом. нет таких министров сейчас которые не заслужили стулом по башке..! так что "Коко это рука бога" )

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 20 февраля 2019, 20:19

      у мня вообще в голове взрыв мозга....атлетико или юве..?! за кого переживать, еси за одних болеешь, а вторые итальянцы....?
      во второй паре всё для меня проще.... однозначно за безнадёжных немцев...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Сварожич 20 февраля 2019, 20:26

      привет Толяныч!
      да...шансов почти нет... но даже когда тело шальке будут выносить в перёд ногами, я от них не отрекусь)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 17:40

      Добрый вечер всем!

      Родились в этот день.
      1844г. Петр Фрезе. один из основателей российского автомобилестроения.
      1926г. Константин Крыжевский. футболист Динамо М ,4х крат. Ч СССР.
      1940г. Джимми Гривс. самый результативный игрок английского чемпионата ,ЧМ 1966г.
      1942г. Фил Эспозито.канадский хоккеист ,2х кратн.обладат. кубка Стенли.
      1944г. Вим Ван Ханнегем. сереб. приз ЧМ 1974г. обл. КЧ 1970г.
      1947г. Питер Осгуд. английский футболист Челси и сб. англии.
      1963г. Чарльз Баркли. американский баскетболист ,ОЧ 1992г.
      1969г. Синиша Михайлович. югославский футб.обл. ЛЧ 1991г Партизан и КК 1999г. Лацио.
      1971г. Яри Литманен. финский футболист обл. ЛЧ 1996г. Аякс.

      1920г. В Москве прошло заседание "Ассоциации вольнодумцев" ,его председателем избран С.Есенин.
      1932г. Лев Троцкий ,находившийся в Норвегии ,лишен советского гражданства.
      1964г. Установлены дипломатические отношения между СССР и Камеруном.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 20 февраля 2019, 19:20

      Всем доброго вечера ! Саша, спасибо. Сегодня Днюха у многих знаменитых футболистов, а вместе с ними у Фила Эспозита и Чарльза Баркли. Обоих довелось видеть не раз в играх, бойцы были в прямом и переносном смысле, мастера своего дела.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 20 февраля 2019, 19:31

      Привет Олег! Да уж Филла Эспозито помнят все. СССР -Канада запомнится на долгие годы.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 20 февраля 2019, 19:40

      Пришлось по новой зайти на сайт. Не отправлялись комменты почему-то тебе. Кому как нам с тобой в силу возраста повезло увидеть его игру, тот будет помнить.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 20 февраля 2019, 19:52

      Там было больше политики. Сейчас пожалуй таких напряженных матчей не увидишь. В НХЛ теперь сколько наших соотечественников играет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 20 февраля 2019, 19:54

      В 1972г со сборной НХЛ и в 1974г с ВХА безусловно. Дальше уже меньше и в Кубке Вызова и в других играх сборной, а потом и между клубами.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 20 февраля 2019, 20:04

      И что интересно ,мы себя считали сильнейшими а канадцы стояли на своем. И у нас и у них были звезды. В то время после этих игр к нашим хоккеистам посыпались предложения из Канады. Но сделать это в то время было невозможно.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11