Вальверде: «Решиться на продление контракта с «Барселоной было просто»

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что решение продлить контракт с каталонским клубом далось ему легко.
«Было просто решиться на продление контракта с «Барселоной». У нас хорошая команда, мы двигаемся вперед. Нас ожидает серия матчей, когда мы будем играть в трех турнирах. Мы снова хотим стать победителями Ла Лиги», – сказал Вальверде.
Новый контракт между 55-летним специалистом и сине-гранатовыми рассчитан до лета 2020 года с опцией продления сотрудничества ещe на один сезон.
- Вальверде возглавляет «Барселону» с лета 2017 года.
- Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.