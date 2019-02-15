Вальверде: «Решиться на продление контракта с «Барселоной было просто»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что решение продлить контракт с каталонским клубом далось ему легко.

«Было просто решиться на продление контракта с «Барселоной». У нас хорошая команда, мы двигаемся вперед. Нас ожидает серия матчей, когда мы будем играть в трех турнирах. Мы снова хотим стать победителями Ла Лиги», – сказал Вальверде.

Новый контракт между 55-летним специалистом и сине-гранатовыми рассчитан до лета 2020 года с опцией продления сотрудничества ещe на один сезон.