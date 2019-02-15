«Барселона» объявила о продлении контракта с Вальверде

Пока работа Вальверде не вызывает большой критики ,но если игра улучшится(особенно в обороне) ,никто не будет против.
«Барселона» продлила контракт с главным тренером Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.
Новое соглашение 55-летнего специалиста с клубом рассчитано до 2020 года с возможным продлением еще на один сезон.
- Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года, подписав двухлетний контракт.
- Под его руководством команда выиграла Примеру в прошлом сезоне и сейчас лидирует в турнирной таблице.