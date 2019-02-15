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    «Барселона» объявила о продлении контракта с Вальверде

    «Барселона» продлила контракт с главным тренером Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.

    Новое соглашение 55-летнего специалиста с клубом рассчитано до 2020 года с возможным продлением еще на один сезон.

    • Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года, подписав двухлетний контракт.
    • Под его руководством команда выиграла Примеру в прошлом сезоне и сейчас лидирует в турнирной таблице.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    15.02.2019 11:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 15:25

      Пока работа Вальверде не вызывает большой критики ,но если игра улучшится(особенно в обороне) ,никто не будет против.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 февраля 2019, 12:55

      Проще говоря на 1 год, до следующего лета. Весьма оптимистично настроено руководство. Ну, посмотрим. У меня двоякое отношение к Эрнесто - это явно лучше, чем был, например, Мартино. Команда не проваливается, есть много приятных моментов.
      Но есть и вылет от Ромы в ЛЧ, вернулись давние проблемы с обороной, пропускаем сейчас очень много, даже по меркам Барселоны от чего ряд неожиданных поражений в Ла Лиге получили.

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