«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Соном

Да он сейчас лучший игрок в атаке у Тоттенхэма.
«Тоттенхэм» заинтересован в подписании нового контракта с корейским нападающим Хын-Мин Соном, сообщает Daily Mail.
По информации издания, «шпоры» намерены предложить 26-летнему футболисту соглашение с увеличением оклада до 150 тысяч фунтов в неделю.
Сейчас Сон зарабатывает в лондонском клубе 110 тысяч фунтов еженедельно.
- Действующий контракт между Соном и «Тоттенхэмом» рассчитан до 2023 года.
- В текущем сезоне Сон забил 16 голов и сделал девять результативных передач в 32 матчах в составе «Тоттенхэма».