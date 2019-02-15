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    «Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Соном

    «Тоттенхэм» заинтересован в подписании нового контракта с корейским нападающим Хын-Мин Соном, сообщает Daily Mail.

    По информации издания, «шпоры» намерены предложить 26-летнему футболисту соглашение с увеличением оклада до 150 тысяч фунтов в неделю.

    Сейчас Сон зарабатывает в лондонском клубе 110 тысяч фунтов еженедельно.

    • Действующий контракт между Соном и «Тоттенхэмом» рассчитан до 2023 года.
    • В текущем сезоне Сон забил 16 голов и сделал девять результативных передач в 32 матчах в составе «Тоттенхэма».

    Источник: Daily Mail

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    15.02.2019 19:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 21:59

      Да он сейчас лучший игрок в атаке у Тоттенхэма.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 19:43

      Сон спит и видит этот контракт с кругленькой суммой...

      2
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