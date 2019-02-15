«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Соном

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании нового контракта с корейским нападающим Хын-Мин Соном, сообщает Daily Mail.

По информации издания, «шпоры» намерены предложить 26-летнему футболисту соглашение с увеличением оклада до 150 тысяч фунтов в неделю.

Сейчас Сон зарабатывает в лондонском клубе 110 тысяч фунтов еженедельно.