Бензема может не сыграть с «Жироной»

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил повреждение бедра во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает Marca.

По сведениям издания, повреждение не носит серьeзного характера, однако тренерский штаб мадридской команды всe равно намерен поберечь француза.

Скорее всего, Бензема не сыграет в матче 24-го тура Примеры с «Жироной».