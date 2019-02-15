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    Бензема может не сыграть с «Жироной»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема получил повреждение бедра во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает Marca.

    По сведениям издания, повреждение не носит серьeзного характера, однако тренерский штаб мадридской команды всe равно намерен поберечь француза.

    Скорее всего, Бензема не сыграет в матче 24-го тура Примеры с «Жироной».

    • Матч «Реал» – «Жирона» состоится в воскресенье, 17 февраля, в 14:00 мск.
    • 31-летний Бензема в текущем сезоне провeл 38 матчей в составе «Реала», забил 19 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Marca

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    15.02.2019 19:06
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