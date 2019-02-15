Бензема может не сыграть с «Жироной»

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил повреждение бедра во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает Marca.
По сведениям издания, повреждение не носит серьeзного характера, однако тренерский штаб мадридской команды всe равно намерен поберечь француза.
Скорее всего, Бензема не сыграет в матче 24-го тура Примеры с «Жироной».
- Матч «Реал» – «Жирона» состоится в воскресенье, 17 февраля, в 14:00 мск.
- 31-летний Бензема в текущем сезоне провeл 38 матчей в составе «Реала», забил 19 голов и сделал семь результативных передач.