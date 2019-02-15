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    Бутрагеньо: «Бензема – удивительный игрок. Он вносит потрясающий вклад в «Реал»

    Директор по институциональным связям «Реала» Эмилио Бутрагеньо выразил восхищение выступлением нападающего команды Карима Бензема в текущем сезоне.

    «Бензема – удивительный игрок. Он проводит исключительный сезон. Это большое удовлетворение, потому что он вносит потрясающий вклад в команду.

    Конечно, большая часть сезона еще впереди. Но видеть Карима в такой форме – это настоящее удовольствие», – сказал Бутрагеньо.

    • Француз перешел в мадридский клуб из «Лиона» в 2009 году за 35 миллионов евро.
    • В этом сезоне форвард провел за «Реал» 38 матчей, забил 19 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    15.02.2019 17:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 15 февраля 2019, 20:32

      Классный игрок, всегда нравился мне.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 19:23

      При всей его безбашенности в быту ( в какие только он не попадал истории), но на футбольном поле, когда у него не было игрового и функционального спада, он всегда был мастеровитым и качественным игроком. И не раз забивал решающие и победные голы за Реал. Его статистика говорит сама за себя. Почти в каждом втором матче он забивал гол.

      3
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 15 февраля 2019, 19:03

      Блин, когда он успел настрелять? 38 матчей 19+7... не хило

      2
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