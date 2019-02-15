Бутрагеньо: «Бензема – удивительный игрок. Он вносит потрясающий вклад в «Реал»

Директор по институциональным связям «Реала» Эмилио Бутрагеньо выразил восхищение выступлением нападающего команды Карима Бензема в текущем сезоне.

«Бензема – удивительный игрок. Он проводит исключительный сезон. Это большое удовлетворение, потому что он вносит потрясающий вклад в команду.

Конечно, большая часть сезона еще впереди. Но видеть Карима в такой форме – это настоящее удовольствие», – сказал Бутрагеньо.