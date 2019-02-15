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    Погба несколько раз со злости ударил шкафчик в раздевалке после удаления в матче с «ПСЖ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба остался очень расстроен удалением в конце первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

    На 89-й минуте француз получил вторую желтую карточку и покинул поле. Он направился в раздевалку, где несколько раз сильно со злости ударил по двери своего шкафчика. После окончания встречи хавбек принес извинения своим партнерам по команде за удаление.

    • Из-за дисквалификации Погба не сыграет в ответном матче в Париже, который пройдет в начале марта.
    • В этом розыгрыше Лиги чемпионов футболист провел за «МЮ» семь игр, записав в свой актив два гола и одну результативную передачу.

    Источник: The Sun

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    15.02.2019 17:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 21:28

      Теперь что бы отыграться в Париже ,МЮ надо совершить подвиг.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > zigbert 16 февраля 2019, 19:03

      Нужно на миг стать Барселоной!)

      0
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2019, 18:47

      На сколько выбыл из игры придурок Погба, на сколько шкафчик???...

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 15 февраля 2019, 18:37

      ПСЖ сделал МЮ на классе, даже без Неймара и Ковани. Вероятнее всего после ответки весь МЮ будет стучать по шкафчикам.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 февраля 2019, 18:02

      и что в этом удивительного?)

      1
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 15 февраля 2019, 17:55

      Дверца уклонилась а шкафчик выдал Погба безответную двоечку )))))

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 15 февраля 2019, 17:40

      По нему было заметно когда уходил, что зол..
      Надо боксерский манекен в раздевалках ставить.. Шкафчики целее будут!!

      2
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > афоня72 15 февраля 2019, 18:38

      Манекен должен быть судья,ато не интересно

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 15 февраля 2019, 17:34

      после окончания встречи хавбек принес извинения партнерам по команде и своими руками отремонтировал все поломанные шкафчики в раздевалке...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 17:20

      Очень большая вероятность, что для МЮ ЛЧ закончится в Париже и надо будет сосредоточиться на играх в чемпионате АПЛ, чтобы попасть в заветную четвёрку.

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