Погба несколько раз со злости ударил шкафчик в раздевалке после удаления в матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба остался очень расстроен удалением в конце первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

На 89-й минуте француз получил вторую желтую карточку и покинул поле. Он направился в раздевалку, где несколько раз сильно со злости ударил по двери своего шкафчика. После окончания встречи хавбек принес извинения своим партнерам по команде за удаление.