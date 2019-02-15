Погба несколько раз со злости ударил шкафчик в раздевалке после удаления в матче с «ПСЖ»

Теперь что бы отыграться в Париже ,МЮ надо совершить подвиг.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба остался очень расстроен удалением в конце первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).
На 89-й минуте француз получил вторую желтую карточку и покинул поле. Он направился в раздевалку, где несколько раз сильно со злости ударил по двери своего шкафчика. После окончания встречи хавбек принес извинения своим партнерам по команде за удаление.
- Из-за дисквалификации Погба не сыграет в ответном матче в Париже, который пройдет в начале марта.
- В этом розыгрыше Лиги чемпионов футболист провел за «МЮ» семь игр, записав в свой актив два гола и одну результативную передачу.