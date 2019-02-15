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    «Ростов» – «Ливерпулю»: «Надеемся, в матче с «Баварией» у вас получится даже лучше, чем у нас»

    «Ростов» пожелал удачи «Ливерпулю» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

    «Наши друзья из «Ливерпуля». Удачи в матче с «Баварией».

    Надеемся, у вас получится даже лучше, чем у нас», – говорится в сообщении российского клуба в твиттере.

    Ростовчане побеждали мюнхенцев со счетом 3:2 в групповом этапе ЛЧ в сезоне-2016/17.

    • «Ливерпуль» и «Бавария» провели между собой в истории шесть матчей, включая игру на Кубке Ауди в 2017 году.
    • Две победы одержала английская команда, один раз успех праздновали немцы и три матча завершились вничью.

    Источник: Твиттер «Ростова»

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    15.02.2019 16:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 февраля 2019, 07:29

      Совсем не к месту такой треп. Вроде блохи советуют, как досадить льву.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 15 февраля 2019, 22:56

      Ни чего не понял,что хотел показать бомбардир?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 21:04

      А какая разница для Ростова кто кого победит.

      0
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 15 февраля 2019, 17:52

      действительно хрень а не шутка ну типа мы в Ростове каждый день Баварию дергаем ))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m > MaxRnD 15 февраля 2019, 18:22

      Может и так ))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +54691

      MaxRnD > klim2m 15 февраля 2019, 18:24

      Тут скорее всего имеет место быть стёб над нашей первой игрой в ЛЧ, где мы в Мюнхене сгорели Баварии 0-5, ибо упоминание о домашней победе 3-2 в этом контексте не совсем логично и скорее всего случайно ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 февраля 2019, 17:14

      Малопонятный прогиб

      1
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