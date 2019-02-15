«Ростов» – «Ливерпулю»: «Надеемся, в матче с «Баварией» у вас получится даже лучше, чем у нас»

«Ростов» пожелал удачи «Ливерпулю» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Наши друзья из «Ливерпуля». Удачи в матче с «Баварией».

Надеемся, у вас получится даже лучше, чем у нас», – говорится в сообщении российского клуба в твиттере.

Ростовчане побеждали мюнхенцев со счетом 3:2 в групповом этапе ЛЧ в сезоне-2016/17.

«Ливерпуль» и «Бавария» провели между собой в истории шесть матчей, включая игру на Кубке Ауди в 2017 году.

Две победы одержала английская команда, один раз успех праздновали немцы и три матча завершились вничью.