Пресс-атташе «Локомотива»: «Мы с Тарасовым были вместе в Шереметьево. Никто никого не задерживал»

Пресс-атташе «Локомотива» Станислав Редикульцев заявил, что информация о задержании полузащитника команды Дмитрия Тарасова в аэропорту Шереметьево не соответствует действительности.

Ранее СМИ сообщили, что футболиста задержали на таможне из-за неправильного декларирования провозимых вещей, в результате чего он заплатил штраф в размере 102 тысяч рублей.

«Не знаю, какая информация, откуда появляется, но мы с Тарасовым вместе выходили из таможни и аэропорта, но никого не задерживали. По всей вероятности, эта новость является неправдой (смеется)», – сказал Редикульцев.