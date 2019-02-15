Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пресс-атташе «Локомотива»: «Мы с Тарасовым были вместе в Шереметьево. Никто никого не задерживал»

    Пресс-атташе «Локомотива» Станислав Редикульцев заявил, что информация о задержании полузащитника команды Дмитрия Тарасова в аэропорту Шереметьево не соответствует действительности.

    Ранее СМИ сообщили, что футболиста задержали на таможне из-за неправильного декларирования провозимых вещей, в результате чего он заплатил штраф в размере 102 тысяч рублей.

    «Не знаю, какая информация, откуда появляется, но мы с Тарасовым вместе выходили из таможни и аэропорта, но никого не задерживали. По всей вероятности, эта новость является неправдой (смеется)», – сказал Редикульцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2019 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 15:46

      Хорошая отмазка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      berda2003 15 февраля 2019, 13:48

      у любого россиянина в кармане всегда есть 102 т.руб.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 февраля 2019, 12:42

      Ну-ну. ‘Их там не было и нет» :)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11