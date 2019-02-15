StarHit: Тарасова задержали в «Шереметьево»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов был задержан в аэропорту «Шереметьево» при прохождении таможни. Об этом сообщает StarHit.

Футболист был остановлен сотрудником таможни в зеленом коридоре. Причиной задержания стало недостоверное декларирование 31-летним россиянином ввозимого имущества. Проходя по зеленому коридору, он устно подтвердил, что не имеет при себе вещей, подлежащих декларации, что оказалось неправдой.

Тарасов уже оплатил штраф за свое правонарушение – 102 тысяч рублей, после чего был отпущен.

Ранее игрока «Локо» обязали ежемесячно платить 480 тысяч рублей в качестве алиментов.