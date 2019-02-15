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    StarHit: Тарасова задержали в «Шереметьево»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов был задержан в аэропорту «Шереметьево» при прохождении таможни. Об этом сообщает StarHit.

    Футболист был остановлен сотрудником таможни в зеленом коридоре. Причиной задержания стало недостоверное декларирование 31-летним россиянином ввозимого имущества. Проходя по зеленому коридору, он устно подтвердил, что не имеет при себе вещей, подлежащих декларации, что оказалось неправдой.

    Тарасов уже оплатил штраф за свое правонарушение – 102 тысяч рублей, после чего был отпущен.

    Ранее игрока «Локо» обязали ежемесячно платить 480 тысяч рублей в качестве алиментов.

    Источник: StarHit

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    15.02.2019 11:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 15:18

      Инцидент исчерпан ,штраф заплачен.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 февраля 2019, 14:38

      Это все Бузова виновата!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 15 февраля 2019, 12:56

      Бузова, предчувствуя скорый развод, научила.
      Только не показала, ГДЕ она провозила незадекларированные товары, проходя по зелёному коридору. )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 февраля 2019, 12:40

      Дебил подтвердил свой диагноз:)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 15 февраля 2019, 12:37

      Майку с Путиным забыл одеть

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > petr69 15 февраля 2019, 15:16

      Точно!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 15 февраля 2019, 12:22

      Я давно говорил, что Бутырка собирает команду и хочет заявиться в чемпионате. Два игрока у них есть, тренер тоже на подходе )).

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > Argon 15 февраля 2019, 12:37

      Приятно в наше не слишком веселое время видеть людей с здоровым чувством юмора, только гадаю тренер кто- не тот ли кто нам ничего не должен и наши переживания наши переживания.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 15 февраля 2019, 11:52

      Такое ощущение, что кто-то запустил пиар-компанию против футболистов в СМИ. Новости выходят каждый день. Заголовки громкие, а по сути ничего серьезного. Суть забудется, а осадок останется.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > altezzik 15 февраля 2019, 11:59

      вряд ли. Это просто журналюги так мутят, потому что тема щас интересная, "на хайпе", вот и пользуются моментом, чтобы привлечь читателей.
      В принципе, журналюги делают своё дело)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 15 февраля 2019, 11:37

      Ну и О ЧЕМ?!

      2
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