Тарасова обязали ежемесячно платить 480 тысяч рублей в качестве алиментов

Ранее сообщалось, что судебные приставы постановили взыскать с полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова 7,5 миллиона рублей – именно столько составляет задолженность футболиста по алиментам.

Стало известно, сколько игрок будет платить по алиментам в качестве текущих платежей. Спортсмена обязали ежемесячно перечислять на нужды дочери 480 тысяч рублей, сообщил адвокат бывшей жены Тарасова.