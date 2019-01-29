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    Тарасова обязали ежемесячно платить 480 тысяч рублей в качестве алиментов

    Ранее сообщалось, что судебные приставы постановили взыскать с полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова 7,5 миллиона рублей – именно столько составляет задолженность футболиста по алиментам.

    Стало известно, сколько игрок будет платить по алиментам в качестве текущих платежей. Спортсмена обязали ежемесячно перечислять на нужды дочери 480 тысяч рублей, сообщил адвокат бывшей жены Тарасова.

    • Тарасову 31 год.
    • Футболист был женат трижды.
    • Главное достижение в карьере – победа в чемпионате России прошлого сезона.

    Источник: «Р-Спорт»

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    29.01.2019 19:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +26

      Проект "ЭМИЛИЯ" 30 января 2019, 00:37

      Физика. Закон сохранения денег: сегодня ты, завтра тебя. Гармония и равновесие.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 29 января 2019, 22:59

      Особенности современного безумного права. Главное, это паразитке удачно расставить ноги! Ну, какому ребёнку на содержание сегодня может требоваться поллимона?! А вот паразитке очень даже потребуется... На путешествия, няню, любовников и прочие мелкие радости жизни... :-)))

      2
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 29 января 2019, 22:26

      По правде говоря, такая сумма алиментов - это какая-то нелепость. Не должно так быть. Хотя по законодательству все правильно. Но в тоже время и зарплаты у футболистов тоже не должны быть такими огромными, особенно у нас в России. Две нелепости сошлись вместе:) Ну а дама, которая ему родила ребенка - молодец. Развела:)

      1
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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 29 января 2019, 21:57

      У кого-то годовая зп меньше чем эти алименты

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 21:50

      Какой бабе платить, бузихе что-ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 20:53

      Жизнь дураков учит. Это его счастье, что Бузова не родила.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 29 января 2019, 20:53

      М-дас....У нас столько и министры не получают.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 29 января 2019, 20:08

      попался тарабузька

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