Тарасова обязали ежемесячно платить 480 тысяч рублей в качестве алиментов

Физика. Закон сохранения денег: сегодня ты, завтра тебя. Гармония и равновесие.
Ранее сообщалось, что судебные приставы постановили взыскать с полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова 7,5 миллиона рублей – именно столько составляет задолженность футболиста по алиментам.
Стало известно, сколько игрок будет платить по алиментам в качестве текущих платежей. Спортсмена обязали ежемесячно перечислять на нужды дочери 480 тысяч рублей, сообщил адвокат бывшей жены Тарасова.
- Тарасову 31 год.
- Футболист был женат трижды.
- Главное достижение в карьере – победа в чемпионате России прошлого сезона.