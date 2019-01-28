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    Приставы взыщут с Тарасова 7,5 миллиона рублей. Еще 8 миллионов бывшая жена игрока потребует в качестве неустойки

    Судебные приставы продолжают работать по алиментной задолженности полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Уполномоченные, по словам адвоката бывшей жены игрока Сергея Жорина, постановили взыскать со спортсмена 7,5 миллиона рублей.

    «Судебные приставы вынесли постановление о взыскании долга по алиментам с Дмитрия Тарасова. Долг можно разделить на две части. Задолженность непосредственно по алиментам, как посчитали приставы, 7,5 миллиона рублей.

    Когда Тарасов эту сумму заплатит, мы сможем взыскать с него еще и неустойку порядка 8 миллионов рублей», – сказал Жорин.

    • Тарасову 31 год.
    • Футболист был женат трижды.
    • Главное достижение в карьере – победа в чемпионате России прошлого сезона.

    Источник: Sport24

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    28.01.2019 18:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 29 января 2019, 02:36

      Разве неустойка может быть больше основного долга ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 00:45

      Так которая из трех с него лупит бабло, Бузова чтоль?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 19:29

      Братьям Миранчукам есть чему "поучиться" у своего "наставника"...

      3
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