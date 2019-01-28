Приставы взыщут с Тарасова 7,5 миллиона рублей. Еще 8 миллионов бывшая жена игрока потребует в качестве неустойки

Судебные приставы продолжают работать по алиментной задолженности полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Уполномоченные, по словам адвоката бывшей жены игрока Сергея Жорина, постановили взыскать со спортсмена 7,5 миллиона рублей.

«Судебные приставы вынесли постановление о взыскании долга по алиментам с Дмитрия Тарасова. Долг можно разделить на две части. Задолженность непосредственно по алиментам, как посчитали приставы, 7,5 миллиона рублей.

Когда Тарасов эту сумму заплатит, мы сможем взыскать с него еще и неустойку порядка 8 миллионов рублей», – сказал Жорин.