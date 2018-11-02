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    Приставы арестовали все машины Тарасова из-за долгов по алиментам

    Судебные приставы наложили арест на все автомобили полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Это произошло из-за иска бывшей жены футболиста Оксаны, которая утверждает, что Тарасов задолжал ей 15 миллионов рублей алиментов на их общую дочь Ангелину.

    «Судебные приставы-исполнители в рамках задолженности по алиментам супруге Дмитрия Тарасова Оксане вынесли постановление об аресте транспортных средств», – сказал адвокат Сергей Жорин.

    Тарасов был женат трижды. Оксана – его первая супруга. У хавбека также есть дочь от третьего брака.

    Источник: Starhit

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    02.11.2018 15:48
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 3 ноября 2018, 00:04

      И правильно.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 22:04

      Если задолжал ,надо платить Дима.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 ноября 2018, 19:12

      А сколько у него машин?

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 18:16

      15 млн.-это полторы машины Кокорина-младшего,не заработавшего ни одного рубля в жизни.И Тарасов от такой потери не пострадает. Дети-святое,Димон!!!

      1
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      Рейтинг: +799

      амани 2 ноября 2018, 17:46

      кляпать детей научился, а отвечать нет?....если честно , надоели эти сплетни, кто и с кем........ну вот какое мне дело до какого-то тарасова и его жен.....приставы пол России на арест простых людей загнали, бомбардир, ты еще об этом начирикай

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > амани 2 ноября 2018, 18:59

      Да кто сказал, что дети его? Может соседи помогли.

      1
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      Рейтинг: +54

      stop_clowns 2 ноября 2018, 17:38

      Будь такая делюга с Кокориным - приставам и резины с авто хватило бы покрыть 15 мультов.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 ноября 2018, 17:29

      15 лямов ))) норм алименты !

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 2 ноября 2018, 17:17

      У тарасова все на лице написано, половина бузовоЙ.)))

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 ноября 2018, 17:06

      А чегой-то стесняются назвать количество арестованных драндулетов?

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 ноября 2018, 16:54

      так так так а ведь этот папаша твердил что дети мои это святое и я не бросал и не брошу их а на деле вша тарабузова оказалась трепачкой вот пусть теперь на трамвайчике катается

      4
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