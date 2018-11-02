Приставы арестовали все машины Тарасова из-за долгов по алиментам

Судебные приставы наложили арест на все автомобили полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Это произошло из-за иска бывшей жены футболиста Оксаны, которая утверждает, что Тарасов задолжал ей 15 миллионов рублей алиментов на их общую дочь Ангелину.

«Судебные приставы-исполнители в рамках задолженности по алиментам супруге Дмитрия Тарасова Оксане вынесли постановление об аресте транспортных средств», – сказал адвокат Сергей Жорин.

Тарасов был женат трижды. Оксана – его первая супруга. У хавбека также есть дочь от третьего брака.