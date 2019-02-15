The Sun: жена Руни поставила ультиматум, что уйдет, если форвард не пройдет курс реабилитации

Колин Руни, жена экс-нападающего сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, пригрозила супругу разводом, если тот не пройдет курс реабилитации от алкоголизма.

Колин рассчитывала, что переезд в США поможет любимому человеку справиться с зависимостью, но ситуация не изменилась.

В начале этой недели журналисты заметили Колин в магазине без обручального кольца. Несколько дней назад в США прилетела ее мать, чтобы поддержать дочь в трудный момент.