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    The Sun: жена Руни поставила ультиматум, что уйдет, если форвард не пройдет курс реабилитации

    Колин Руни, жена экс-нападающего сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, пригрозила супругу разводом, если тот не пройдет курс реабилитации от алкоголизма.

    Колин рассчитывала, что переезд в США поможет любимому человеку справиться с зависимостью, но ситуация не изменилась.

    В начале этой недели журналисты заметили Колин в магазине без обручального кольца. Несколько дней назад в США прилетела ее мать, чтобы поддержать дочь в трудный момент.

    • У Уэйна и Колин четверо общих детей.
    • В декабре прошлого года Руни оштрафовали за появление на публике в нетрезвом виде и нецензурную брань.

    Источник: The Sun

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    15.02.2019 09:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 15 февраля 2019, 12:32

      Ну ничего хорошего. Был бы это "наш" игрок , с гавном бы съели уже алкаша..

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий > DeStar 15 февраля 2019, 13:28

      На всякий случай,- этот игрок в недавнем один из лучших в мире. Если бы это был бы наш игрок, то он давно бы уже себя сам в могилу уложил и есть бы было нечего. Наши алкаши так долго на уровне не играют.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > DMитрий 15 февраля 2019, 16:23

      хахахаах) да) смешно ответил, но ты прав. Я не говорил что руни плохой игрок. но он алкаш, или ты с этим готов поспорить? Мне жаль ,что у него такие проблемы, довольно странные для футболиста, тем более такого уровня.
      А лучший он или не лучший, это к делу отношения не имеет)

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > DMитрий 15 февраля 2019, 16:24

      и да, я просто больше вел к тому, если б это был "наш" игрок, тут бы коменты были типа" Ко-ко", "Монако" " бухать фу алкаш" А так как это руни) либо хорошо, либо ничего) я только на этом заострял внимание мой друг.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 февраля 2019, 11:31

      Истинный англичанин!)

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 15 февраля 2019, 11:16

      Ну хоть не дерется пока что, как Пол наш Гаскойн.

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