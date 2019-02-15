The Sun: жена Руни поставила ультиматум, что уйдет, если форвард не пройдет курс реабилитации

Ну ничего хорошего. Был бы это "наш" игрок , с гавном бы съели уже алкаша..
Колин Руни, жена экс-нападающего сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, пригрозила супругу разводом, если тот не пройдет курс реабилитации от алкоголизма.
Колин рассчитывала, что переезд в США поможет любимому человеку справиться с зависимостью, но ситуация не изменилась.
В начале этой недели журналисты заметили Колин в магазине без обручального кольца. Несколько дней назад в США прилетела ее мать, чтобы поддержать дочь в трудный момент.
- У Уэйна и Колин четверо общих детей.
- В декабре прошлого года Руни оштрафовали за появление на публике в нетрезвом виде и нецензурную брань.