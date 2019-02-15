Финт Рафиньи признан моментом дня в Лиге Европы

,,Укуренный,, Марадона,в лучшие годы,тоже чудеса выдавал,что в Наполи,что в сборной,все помнят 1986 год,после ,,божей руки,, - был феноменальный гол...
В четверг состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.
Пресс-служба УЕФА признала лучшим моментом игрового дня финт бразильского нападающего «Спортинга» Рафиньи в матче против «Вильярреала».
- Матч завершился минимальным поражением «Спортинга».
- Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 21 февраля.
twit text
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 14 февраля 2019 г.