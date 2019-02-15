Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Финт Рафиньи признан моментом дня в Лиге Европы

    В четверг состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

    Пресс-служба УЕФА признала лучшим моментом игрового дня финт бразильского нападающего «Спортинга» Рафиньи в матче против «Вильярреала».

    • Матч завершился минимальным поражением «Спортинга».
    • Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 21 февраля.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2019 08:31
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 15 февраля 2019, 13:05

      ,,Укуренный,, Марадона,в лучшие годы,тоже чудеса выдавал,что в Наполи,что в сборной,все помнят 1986 год,после ,,божей руки,, - был феноменальный гол...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 15 февраля 2019, 12:24

      ну финт получился именно четким, как из учебника. Но ёмое... сам финт на который способен любой игрок. так что ... хз

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 15 февраля 2019, 12:47

      Согласен. Гол Жиля из Олимпиакоса - вот это событие, или гол Лайнеса из Бетиса. А это просто хороший удачный финт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 15 февраля 2019, 11:14

      Помнится у Динамо был правый полузащитник Гришин. Он такой же финт иногда по несколько раз за игру делал, когда в штрафную входил. Вот только не помню, как звали его. Сергей, что ли...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 15 февраля 2019, 11:08

      Ушло то время ...ушло то поколение...имеется ввиду тот период ,когда именно бразильцы поражали своей игрой (техничной) . Их футбол без финтов - это был не футбол.Финтили все. Пеле,Гарринча,Вава,Зико,позднее Роналдиньо....
      Щас прут ,как танки ,один-в-один и усеее,потеря мяча....скука..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 15 февраля 2019, 11:14

      Привет Леш! Посмотришь такие финты и вспомнишь былые времена.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 15 февраля 2019, 11:38

      Здрастье и вам...А я об чем.Если ЧМ -58 и ЧМ-62,мы пропустили по обьетивным причинам,то ЧМ66 и ЧМ 70 уже душу отвели балдея от игры бразильянцев! То было искусство...а теперича ,кто финты подарит? Настолько все рационально...А помнишь было такое явление ,как ,,финт Месхи,, - я даже помню ,как он выполнялся,простой ,как грабли,но до чего эффективный)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > gol_kak_sokol 15 февраля 2019, 13:07

      Волки позорные)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 15 февраля 2019, 15:10

      Как не помнить. Месхи был техничный игрок. Сказать что совсем сейчас ничего нет нельзя.Ну например финт Зидана. В детстве ,под влиянием кудесников мяча ,тоже отрабатывали различные финты. Ты прав сейчас этого мало показывают мастера футбола. Футбол стал более рациональным.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > alex1951 15 февраля 2019, 16:26

      У Роналдо зубастика лучше всего получалось

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 15 февраля 2019, 17:24

      Ну да...Зидан...красиво играл...
      Но началось с бразильянцев. Смотришь и любуешься,любуешься и смотришь....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 15 февраля 2019, 17:34

      Бразильцы умели играть в красивый футбол. Но конечно сейчас и скорости другие. Сейчас трудно предположить ,как бы они сыграли с сегодняшними защитниками? Да наверное это и ни к чему.Время сейчас другое. Хотя есть архивные записи ,где можно взглянуть на игру великих игроков.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 15 февраля 2019, 22:12

      То то и оно .Наша молодость не может быть вечной.Но мы видели это. А посему есть с чем сравнивать.И дух той поры и саму игру. Я ни в коем случае не агитирую за те времена,просто грустинка проскакивает. Да и сб.СССР выдавала такие игры,что
      гордость распирала. Из последних удачных ЧЕ 1988!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 15 февраля 2019, 10:48

      Тут ещё и сэйв вратаря хорош

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT 15 февраля 2019, 09:37

      Хорошо раскачал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 15 февраля 2019, 09:01

      Ни че такого

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > LAY394 15 февраля 2019, 09:34

      Всм ничего такого, гном так же и финтит, либо на скорости уходит._)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > FiFa_2015 15 февраля 2019, 11:16

      Так то гном, а этот обычный смертный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 08:54

      Качнул и болтанул защитника очень эффектно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 февраля 2019, 08:39

      мне больше понравился приём мяча на лету

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11