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    Сарри: «С «Мальме» мы играли уверенно. Заслужили победу с большей разницей мячей»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 1/16 финала Лиги Европы против «Мальме» (2:1).

    «Думаю, мы провели хороший матч против команды, которая сильна физически. Мы опасались стандартов. Мы контролировали матч и заслужили победу с большей разницей.

    Я рад, потому что мы играли уверенно, а это было нелегко после последнего матча [с «Ман Сити» (0:6) – прим. «Бомбардира»].

    Да, мы играли очень хорошо и пропустили после ошибки. Такое может случиться, но уровень внимания был очень хорошим все 90 минут. Так что я очень рад, но мы знаем, что проход в следующую стадию нужно заработать в следующей игре», – сказал Сарри.

    Ответный матч пройдет 21 февраля.

    Источник: BBC

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    15.02.2019 01:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 07:23

      С такой игрой можно "Мальмё" обыгрывать, но не команды АПЛ...

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