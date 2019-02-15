Сарри: «С «Мальме» мы играли уверенно. Заслужили победу с большей разницей мячей»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 1/16 финала Лиги Европы против «Мальме» (2:1).

«Думаю, мы провели хороший матч против команды, которая сильна физически. Мы опасались стандартов. Мы контролировали матч и заслужили победу с большей разницей.

Я рад, потому что мы играли уверенно, а это было нелегко после последнего матча [с «Ман Сити» (0:6) – прим. «Бомбардира»].

Да, мы играли очень хорошо и пропустили после ошибки. Такое может случиться, но уровень внимания был очень хорошим все 90 минут. Так что я очень рад, но мы знаем, что проход в следующую стадию нужно заработать в следующей игре», – сказал Сарри.

Ответный матч пройдет 21 февраля.