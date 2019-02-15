Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал результат матча 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:0).

Об ответном матче

Понятно, что в Лондоне нам будет непросто. Сегодня сделали маленький шажок для выхода в следующий раунд. Ждем тяжелую игру, готовимся к чемпионату, к следующему матчу. В голове держим много моментов. А по итогам матча в Лондоне сделаем определенные выводы.

Об «Арсенале»

На 90 процентов угадали состав. Никакого сюрприза Эмери не преподнес.

Об удалении Лаказетта

Удаление всегда сказывается. Просто так развивались события. Даже вдесятером «Арсенал» цеплялся за мяч, мог забить. Команда продолжила бороться несмотря на то, что их стало десять…

Когда Бага уходил из зала для пресс-конференций, он сказал:

«Это было лучше, чем секс».