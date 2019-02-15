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    Тренер БАТЭ – о победе над «Арсеналом»: «Это было лучше, чем секс»

    Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал результат матча 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:0).

    Об ответном матче

    Понятно, что в Лондоне нам будет непросто. Сегодня сделали маленький шажок для выхода в следующий раунд. Ждем тяжелую игру, готовимся к чемпионату, к следующему матчу. В голове держим много моментов. А по итогам матча в Лондоне сделаем определенные выводы.

    Об «Арсенале»

    На 90 процентов угадали состав. Никакого сюрприза Эмери не преподнес.

    Об удалении Лаказетта

    Удаление всегда сказывается. Просто так развивались события. Даже вдесятером «Арсенал» цеплялся за мяч, мог забить. Команда продолжила бороться несмотря на то, что их стало десять…

    Когда Бага уходил из зала для пресс-конференций, он сказал:

    «Это было лучше, чем секс».

    Источник: «Прессбол»

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    15.02.2019 00:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 февраля 2019, 11:10

      красавчики я на вас денег немного поднял)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 10:36

      Конечно победить такого соперника приятно. Сегодня у БАТЭ настоящий праздник.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2110

      Bozigit 15 февраля 2019, 09:37

      Нужно медленно переходить к сексу. И готовится к ответной игре

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 07:19

      По принципу : " Запоминается последнее ", что говорил про саму игру и результат никто не вспомнит...

      4
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 15 февраля 2019, 03:40

      Молодцы желаю вамипабедить арсенал и в лондоне

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 15 февраля 2019, 01:32

      При всем уважении - жаль , что у тебя не было такого секса )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 февраля 2019, 01:04

      Они и Баварию обыгрывали 3-0, в что потом было? А был разгром с 6 голами.

      2
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      Рейтинг: +95

      сейду 15 февраля 2019, 00:51

      Это было лучше, чем картошка на завтрак, обед и ужин

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 15 февраля 2019, 00:41

      Надеюсь его жена это не увидит)

      3
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > ibragim_ibragimov_99 15 февраля 2019, 07:32

      Ты кто для его жены ,за что ты опасаещся

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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 > Санёк 17 15 февраля 2019, 13:16

      опасаюсь за его здоровье

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