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    Ольссон: «Рад дебютировать за «Краснодар». Мы показали неплохую игру»

    Полузащитник «Краснодара» Кристофер Ольссон прокомментировал результат матча 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» (0:0).

    «Рад дебютировать за «Краснодар». Вязкая и трудная встреча, но мы показали неплохую игру. Нужно принять этот результат и двигаться дальше. В эпизоде с нереализованным моментом мне пришлось катиться к мячу, поэтому у меня не получилось хорошо пробить. Мы не дали соперникам создать много шансов. Наши моменты были более опасны. Во втором тайме мы подустали и чуть больше оборонялись», – сказал Ольссон.

    • Ольссон перешел в «Краснодар» в зимнее трансферное окно.
    • Контракт рассчитан до 2023 года.

    «Краснодар» купил шведа, который рос в молодежке «Арсенала»

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.02.2019 23:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 10:19

      Момент у него был отличный.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +129

      Юрбан-Зенит 15 февраля 2019, 08:06

      Было бы вдвойне интереснее, если бы он не запорол тот момент на контратаке

      1
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