Ольссон: «Рад дебютировать за «Краснодар». Мы показали неплохую игру»

Полузащитник «Краснодара» Кристофер Ольссон прокомментировал результат матча 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» (0:0).

«Рад дебютировать за «Краснодар». Вязкая и трудная встреча, но мы показали неплохую игру. Нужно принять этот результат и двигаться дальше. В эпизоде с нереализованным моментом мне пришлось катиться к мячу, поэтому у меня не получилось хорошо пробить. Мы не дали соперникам создать много шансов. Наши моменты были более опасны. Во втором тайме мы подустали и чуть больше оборонялись», – сказал Ольссон.

Ольссон перешел в «Краснодар» в зимнее трансферное окно.

Контракт рассчитан до 2023 года.

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