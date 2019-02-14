Клопп: «Постоянно говорят, что мы фавориты в игре с «Баварией». Это смешно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Постоянно говорят, что мы фавориты. Это смешно. Я вижу две очень сильные команды, которые играют друг с другом, и я не знаю, кто пройдет дальше.

У меня нет ощущения, что мы уже прошли. Для нас это будет сложно, но и для «Баварии» это будет нелегко.

Наша команда продолжает развиваться. Мы еще ничего не выиграли, это не хорошо. Но с другой стороны, у нас есть голод до побед», – цитирует Клоппа Goal со ссылкой на Sky Germany.