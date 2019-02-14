Клопп: «Постоянно говорят, что мы фавориты в игре с «Баварией». Это смешно»

Показывать постоянно стабильную игру не может ни одна команда. И казалось бы очевидный результат ,может оказаться неожиданным.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
«Постоянно говорят, что мы фавориты. Это смешно. Я вижу две очень сильные команды, которые играют друг с другом, и я не знаю, кто пройдет дальше.
У меня нет ощущения, что мы уже прошли. Для нас это будет сложно, но и для «Баварии» это будет нелегко.
Наша команда продолжает развиваться. Мы еще ничего не выиграли, это не хорошо. Но с другой стороны, у нас есть голод до побед», – цитирует Клоппа Goal со ссылкой на Sky Germany.
- Первая игра пройдет во 19 февраля в Англии.
- Ответная встреча состоится 13 марта в Германии.