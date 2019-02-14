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    Клопп: «Постоянно говорят, что мы фавориты в игре с «Баварией». Это смешно»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

    «Постоянно говорят, что мы фавориты. Это смешно. Я вижу две очень сильные команды, которые играют друг с другом, и я не знаю, кто пройдет дальше.

    У меня нет ощущения, что мы уже прошли. Для нас это будет сложно, но и для «Баварии» это будет нелегко.

    Наша команда продолжает развиваться. Мы еще ничего не выиграли, это не хорошо. Но с другой стороны, у нас есть голод до побед», – цитирует Клоппа Goal со ссылкой на Sky Germany.

    • Первая игра пройдет во 19 февраля в Англии.
    • Ответная встреча состоится 13 марта в Германии.

    Источник: Goal

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    14.02.2019 22:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 09:52

      Показывать постоянно стабильную игру не может ни одна команда. И казалось бы очевидный результат ,может оказаться неожиданным.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 14 февраля 2019, 23:19

      Пусть говорят у Андрухи Малахова,а Вы Юра дело свое делайте...

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