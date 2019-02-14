Рыболовлев – после отставки Васильева: «Были допущены ошибки. Они привели к худшим за 7 лет результатам»

Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев прокомментировал отставку Вадима Васильева с поста вице-перезидента клуба.

«За шесть лет работы Вадима в «Монако» мы прошли длинный путь. Мы достигли успехов: пять раз клуб финишировал в топ-3 Лиги 1, впервые за 17 лет клуб выиграл Лигу 1, мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Но за последний год были допущены серьезные ошибки, которые привели к худшим результатам за последние семь лет.

С недавнего времени мне пришлось разбираться с проблемами клуба. Это привело к нескольким сложным, но, по моему мнению, необходимым решениям. В частности, я сам позвонил Леонарду Жардиму и извинился за ошибку, которую мы совершили в октябре, и попросил его вернуться. Я одобрил все его предложения о покупке новых игроков в зимнее трансферное окно.

Пришло время меняться. Изменения касаются не только игроков, но также и руководства клуба. Я сам принял очень сложное решение освободить Вадима Васильева от должностей вице-президента и генерального директора клуба. Я благодарен Вадиму за все, что он сделал для нашего клуба, и желаю ему всего самого лучшего.

22 февраля я планирую выдвинуть на совете директоров клуба новую кандидатуру на эти посты», – цитирует Васильева официальный сайт «Монако».