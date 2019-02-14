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    Рыболовлев – после отставки Васильева: «Были допущены ошибки. Они привели к худшим за 7 лет результатам»

    Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев прокомментировал отставку Вадима Васильева с поста вице-перезидента клуба.

    «За шесть лет работы Вадима в «Монако» мы прошли длинный путь. Мы достигли успехов: пять раз клуб финишировал в топ-3 Лиги 1, впервые за 17 лет клуб выиграл Лигу 1, мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Но за последний год были допущены серьезные ошибки, которые привели к худшим результатам за последние семь лет.

    С недавнего времени мне пришлось разбираться с проблемами клуба. Это привело к нескольким сложным, но, по моему мнению, необходимым решениям. В частности, я сам позвонил Леонарду Жардиму и извинился за ошибку, которую мы совершили в октябре, и попросил его вернуться. Я одобрил все его предложения о покупке новых игроков в зимнее трансферное окно.

    Пришло время меняться. Изменения касаются не только игроков, но также и руководства клуба. Я сам принял очень сложное решение освободить Вадима Васильева от должностей вице-президента и генерального директора клуба. Я благодарен Вадиму за все, что он сделал для нашего клуба, и желаю ему всего самого лучшего.

    22 февраля я планирую выдвинуть на совете директоров клуба новую кандидатуру на эти посты», – цитирует Васильева официальный сайт «Монако».

    • Васильев работал в «Монако» шесть лет.
    • Сначала он был спортивным директором, позже занял пост вице-президента клуба.
    • «Монако» занимает 18-е место (из 20) в турнирной таблице).

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    14.02.2019 20:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 февраля 2019, 22:57

      Два раза "мы" и семья раз "я"...Может его тоже наказать,за соучастие в совершённом преступлении???

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 14 февраля 2019, 22:32

      Вот бы в Спартаке так !!! Или отдали бы Измайлова и Родионова !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 14 февраля 2019, 22:08

      Не самая большая потеря для Монако в этом сезоне !

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 20:55

      Разберутся между собой. Денег у ребят предостаточно, сделают заманчивые предложения от которых трудно будет отказаться футбольным профи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 14 февраля 2019, 20:54

      Вас уже выпустили ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 февраля 2019, 20:42

      во время головин попал сюда...

      1
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