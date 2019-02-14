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    Куртуа: «Было бы здорово, если бы Азар перешел в «Реал». Он мой приятель»

    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Челси» Эдена Азара в испанский клуб.

    «Конечно, это было бы хорошо. Но я не могу сказать ничего больше об этом. Это то, что он должен решить сам, а «Реал» должен решить, нужен ему этот игрок. Этого я не знаю.

    Эден – игрок топ-уровня и мой приятель. Так что если бы он перешел сюда, то было бы здорово, но он должен сам сделать выбор», – сказал Куртуа.

    • Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» в летнее трансферное окно.
    • В начале февраля Азар сказал, что «принял решение» о своем будущем, но не огласил его.
    • Контракт хавбек с «Челси» истекает в 2020 году.

    Источник: VTM Nieuws

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    14.02.2019 19:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 14 февраля 2019, 19:57

      пи.р гнойный

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