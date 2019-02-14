Куртуа: «Было бы здорово, если бы Азар перешел в «Реал». Он мой приятель»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Челси» Эдена Азара в испанский клуб.

«Конечно, это было бы хорошо. Но я не могу сказать ничего больше об этом. Это то, что он должен решить сам, а «Реал» должен решить, нужен ему этот игрок. Этого я не знаю.

Эден – игрок топ-уровня и мой приятель. Так что если бы он перешел сюда, то было бы здорово, но он должен сам сделать выбор», – сказал Куртуа.