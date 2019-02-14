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    Дрогба и Лэмпард в связке соорудили 36 голов в АПЛ. Это больше, чем у любого другого дуэта в истории

    Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба и экс-полузащитник лондонцев Фрэнк Лэмпард – самый продуктивная связка в истории АПЛ.

    В паре они на двоих соорудили 36 голов в чемпионате Англии (первый ассистировал, второй забивал, и наоборот). Это рекордный показатель в Премьер-лиге. Ни один любой другой дуэт игроков не забил в АПЛ больше.

    Дрогба выступал за «Челси» с 2004-го по 2012 год и в сезоне-2014/15. Лэмпард – с 2001-го по 2014-й.

    Источник: Opta

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    14.02.2019 17:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 14 февраля 2019, 19:59

      Ширер-Саттон в сезоне 1994/95 в составе Блэкберн Роверс мощный дуэт заколотивший 49 голов за один сезон. Луис Суарез-Даниэль Старридж Фантастические 52 гола на двоих за сезон в АПЛ так и не позволили Ливерпулю стать чемпионами в АПЛ в сезоне 2013-2014. ТАК Я НЕ ПОЙМУ ТАК ГДЕ РЕКОРД ТО У СВЯЗКИ ЛЭМПАРД-ДРОГБА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ АПЛ? Оуэен-Хески В сезоне 2000-2001 за Ливерпуль 50 голов на двоих наколотили. фуфлыжная ребята статейка то !

      -3
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram > dinar7777dinar 14 февраля 2019, 22:29

      Расчёт не в том, сколько на двоих забили, а в том, что забивались голы с передач один другому - Лэмпард Дрогбе и гюнаоборот. А не просто суммирование голов

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 18:56

      Были времена и коллектив в Челси, теперь проблемы игровые и коммуникационные.

      3
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 14 февраля 2019, 17:36

      Это две Легенды,которые должны тренировать нынешний Челси!И никакой Азар тогда тявкнуть и слить не сможет этих авторитетных людей!!!А еще к ним нужно добавить Терри!!!

      2
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 14 февраля 2019, 17:31

      У Кейна с Алли всё впереди!

      0
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