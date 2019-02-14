Дрогба и Лэмпард в связке соорудили 36 голов в АПЛ. Это больше, чем у любого другого дуэта в истории

Ширер-Саттон в сезоне 1994/95 в составе Блэкберн Роверс мощный дуэт заколотивший 49 голов за один сезон. Луис Суарез-Даниэль Старридж Фантастические 52 гола на двоих за сезон в АПЛ так и не позволили Ливерпулю стать чемпионами в АПЛ в сезоне 2013-2014. ТАК Я НЕ ПОЙМУ ТАК ГДЕ РЕКОРД ТО У СВЯЗКИ ЛЭМПАРД-ДРОГБА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ АПЛ? Оуэен-Хески В сезоне 2000-2001 за Ливерпуль 50 голов на двоих наколотили. фуфлыжная ребята статейка то !
Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба и экс-полузащитник лондонцев Фрэнк Лэмпард – самый продуктивная связка в истории АПЛ.
В паре они на двоих соорудили 36 голов в чемпионате Англии (первый ассистировал, второй забивал, и наоборот). Это рекордный показатель в Премьер-лиге. Ни один любой другой дуэт игроков не забил в АПЛ больше.
Дрогба выступал за «Челси» с 2004-го по 2012 год и в сезоне-2014/15. Лэмпард – с 2001-го по 2014-й.