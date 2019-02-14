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    Воронин: «Такое ощущение, что будь на дворе 50-е годы, Кокорина с Мамаевым уже расстреляли бы»

    Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин поделился мыслью насчет продления ареста форварду «Зенита» Александру Кокорину, с которым он ранее выступал в московском клубе.

    «Я уже много раз высказывался на эту тему. Если раньше говорил, что со стороны судебной системы идет перебор (там же легкие телесные повреждения), то теперь уж не знаю, как охарактеризовать очередное продление ареста.

    По тому, как развиваются события, у меня складывается ощущение, что будь на дворе 50-е годы, Кокорина с Мамаевым уже расстреляли бы. Грустно это все», – сказал Воронин.

    В октябре Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы до 8 декабря за участие в нескольких драках в Москве.

    • Их обвинили по статьям «Побои» и «Хулиганство».
    • 5 декабря Тверской суд столицы продлил арест всем четверым еще на два месяца.
    • 6 февраля суд вновь удовлетворил ходатайство следствия, продлив пребывание обвиняемых в СИЗО до 8 апреля.

    Источник: «Спорт День за Днем»

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    14.02.2019 13:13
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 15 февраля 2019, 22:04

      былиб 90-е уже в земле лежали бы....

      -1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 февраля 2019, 04:38

      Будь на дворе 50-е???
      Слава Богу, что 50-е канули в лета, и возврата к ним нет, и не будет.
      На дворе 2019-й.
      А что это значит?
      А это значит, что их не расстреляют, а ПОСАДЯТ!
      От расстрела толку им нет, а вот от тюремного СРОКА толк им будет.
      Расстрел хорош для террористов, а Кокорин и Мамаев хулиганьё и место им на нарах.
      Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину и Мамаеву по их криминальным "заслугам"!!!
      Реальный срок Кокорину и Мамаеву - другим наука, как не надо звездить и хулиганить.
      Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
      Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих и молятся на Бога, что сейчас не 50-е!

      -3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 февраля 2019, 21:48

      Расстреляли бы шпака , водилу мудилу и журнашлюху -- за вредительство и оговор !

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 февраля 2019, 20:10

      50-е годы, это точно, но только начало, до посадки Берии.

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 14 февраля 2019, 18:30

      Смотрю 1канал, показывают игру Мамаева в СИЗО. Звезда!

      1
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      Рейтинг: +6311

      порт 14 февраля 2019, 17:43

      Ну премию они точно не заслужили.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 14 февраля 2019, 17:18

      Странно, а почему именно 50-е, может 30-е? Плохо в школе учился, мяч всё время гонял во дворе.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Yev 14 февраля 2019, 19:45

      то же не попал -только после 37-го так что 40-е

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 февраля 2019, 15:04

      В начале 50-х их бы наградили орденами или медалями, как борцов с
      казнокрадами и взяточниками.

      7
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 14 февраля 2019, 14:38

      Да... 50-е были суровыми. В 1958 г. проигрыш бразильцам с Пеле и Гарринча и вылет из четвертьфинала ЧМ считался позором. Олимпийского чемпиона и ЗМС Стрельцова за изнасилование, которого не было, приговорили к 12(!!!) годам л/с. А сейчас за выход в четвертьфинал ЧМ - ордена и змс, а полгода в СИЗО за реальные групповые избиения и хулиганство - это уже "сталинский террор и гулаг". Измельчало всё...

      0
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      Рейтинг: +7878

      Томик > ухоженный крокодил 14 февраля 2019, 15:06

      Не, это водка. Если бы не пили ночь на пролёт, то и секретарь бы никак не повлиял на ситуацию. Ну и с головой у товарищей не всё в порядке - давно известно было уже. Мне уже этих дуриков и самому жалко. Но так факты передёргивать - это слишком уже.

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      Рейтинг: +7878

      Томик > ухоженный крокодил 23 февраля 2019, 14:47

      У меня то своё есть, как раз, по причине того, что сложно на формирование такового повлиять уже. Хватит уже петь с чужих слов, пресмыкающееся.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 февраля 2019, 14:27

      почему заступнички этих мудаков говорят только про один эпизод с стулом,а не вспоминают всю цепь их чудес которые и привели их в СИЗО.Сколько они чудили и не несли за это ответственности...даже права кокоше вернули через неделю наверное в тихоря.

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