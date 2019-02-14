Воронин: «Такое ощущение, что будь на дворе 50-е годы, Кокорина с Мамаевым уже расстреляли бы»

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин поделился мыслью насчет продления ареста форварду «Зенита» Александру Кокорину, с которым он ранее выступал в московском клубе.

«Я уже много раз высказывался на эту тему. Если раньше говорил, что со стороны судебной системы идет перебор (там же легкие телесные повреждения), то теперь уж не знаю, как охарактеризовать очередное продление ареста.

По тому, как развиваются события, у меня складывается ощущение, что будь на дворе 50-е годы, Кокорина с Мамаевым уже расстреляли бы. Грустно это все», – сказал Воронин.

В октябре Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы до 8 декабря за участие в нескольких драках в Москве.