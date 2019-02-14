Пеле: «Менеджер «Нью-Йорк Космос» сказал: «Ты можешь поехать в Испанию и выиграть титул, а можешь приехать в США и завоевать страну»

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле рассказал, как он оказался в «Нью-Йорк Космос».

Легенда мирового футбола перешла в североамериканский клуб из «Сантоса» в 1975 году и стал с ним чемпионом Североамериканской футбольной лиги [профессиональная футбольная лига, в которой соревновались команды из США и Канады. Турнир проводился с 1968-го по 1984 год. В 2009 году был реформирован и перезапущен для команд из США и Пуэрто-Рико. Последний розыгрыш САФЛ состоялся в 2017 году].

«Меня часто спрашивают, как я оказался в «Нью-Йорк Космос». Тренер «Космоса» Клайв Той красиво подвел итог: «Ты можешь поехать в Испанию, в Италию и выиграть титул. Но ты можешь приехать сюда и завоевать страну». Какой это был опыт!» – написал Пеле в инстаграме.