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    Пеле: «Менеджер «Нью-Йорк Космос» сказал: «Ты можешь поехать в Испанию и выиграть титул, а можешь приехать в США и завоевать страну»

    Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле рассказал, как он оказался в «Нью-Йорк Космос».

    Легенда мирового футбола перешла в североамериканский клуб из «Сантоса» в 1975 году и стал с ним чемпионом Североамериканской футбольной лиги [профессиональная футбольная лига, в которой соревновались команды из США и Канады. Турнир проводился с 1968-го по 1984 год. В 2009 году был реформирован и перезапущен для команд из США и Пуэрто-Рико. Последний розыгрыш САФЛ состоялся в 2017 году].

    «Меня часто спрашивают, как я оказался в «Нью-Йорк Космос». Тренер «Космоса» Клайв Той красиво подвел итог: «Ты можешь поехать в Испанию, в Италию и выиграть титул. Но ты можешь приехать сюда и завоевать страну». Какой это был опыт!» – написал Пеле в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Пеле

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    14.02.2019 12:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 14 февраля 2019, 13:27

      Время ставит всё на свои места... Поиграй Пеле в Европе думаю был бы однозначным №1 в мире, а так повёлся на красивую речь тренера. Ну поиграл Пеле в США и что? завоевал её? американцы ср.ть хотели на классический футбол, им интересен только бейсбол и американский футбол...

      1
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      Рейтинг: +1902

      lek! 14 февраля 2019, 13:03

      Лучше бы поиграл в европе и завоевал её.

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