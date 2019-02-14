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    Воронин: «Спартак» повел себя по отношению к Самедову по-свински»

    Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал трансфер хавбека Александра Самедова из «Спартака» в «Крылья Советов». Украинец считает, что с игроком поступили по-свински.

    «Здесь мне приличные слова подобрать сложно. Если брать его заслуги перед «Спартаком», то могу сказать, что по отношению к Саше себя повели по-свински.

    Участник двух чемпионатов мира, чемпионата Европы, завоевал золотые медали со «Спартаком», а его за полгода до окончания контракта выставляют за дверь. Это не красит руководителей клуба», – сказал Воронин в интервью изданию «Спорт день за днем».

    • Самедов со «Спартаком» стал чемпионом России.
    • Игрок – воспитанник москвичей.
    • В общей сложности Самедов провел за «Спартак» в РПЛ 86 матчей, забил 11 голов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.02.2019 10:15
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 февраля 2019, 21:06

      не знаешь всей сути не каркай

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 17:50

      Когда контрактная система, платятся миллионы евро в год по личке, частным клубом, советы от сторонних не принимаются, лучше деньгами... Клуб в праве как и игрок в одностороннем порядке расторгнуть контракт с выплатой компенсации или неустойки, что и было сделано в полном объёме. В клубах и так предостаточно высокооплачиваемых "пассажиров" и "лавочников".

      2
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 14 февраля 2019, 15:51

      По свински - это символично:)

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 15:33

      А что здесь такого ,если тренер не видит его в основном составе.Но если Самедов не согласен с этим решением руководства ,он должен доказать это хорошей игрой за КС. Вот тут и будет ответ на правильность этого решения.

      6
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      Рейтинг: +379

      o33uk 14 февраля 2019, 14:41

      Здесь он прав.К сожалению для руководства Спартака это уже давно нормальная практика, Тихонов, Цымбаларь, Титов, Пятницкий и тд. всех знаковых для клуба людей, на которых собирались трибуны которых искренне любили болельщики вышвыривали за ненадобностью как только появлялся повод.
      Конечно Самедов не Титов и не Тихонов, но так поступать с игроками нельзя т.к. это влияет на микроклимат в коллективе да и в плане имиджа очков не прибавит.

      1
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      Рейтинг: +748

      99-й 14 февраля 2019, 14:02

      Какие "Таике" заслуги? И сотни матчей не отыграл

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 февраля 2019, 13:50

      Он вообще знает, о чем говорит? Мне. конечно, непонятно это решение, но совсем по другим причинам. Самедову выплатили всё, что причиталось до конца контракта и отпустили на волю. Даже если на него не рассчитывал наш "главный" тренер, вопрос стоит ребром - зачем??? Ну, вдруг травмы, спады, да и вообще - игрок хоть и пенсионный, но по той же причине - опытный, да с нормальным по нашим меркам уровнем опыта. за те же деньги он мог бы качественно полировать лавку и пару раз полезно выйти если что.

      4
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      Рейтинг: +643

      Symbol > momwig_ 14 февраля 2019, 14:57

      А если Саша еще хочет играть и чувствует в себе силы? Ты об этом не подумал? А тренер его в команде не видит. Заплатили все, что должны были и отпустили играть в футбол. По-моему логично.

      4
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Symbol 14 февраля 2019, 15:30

      А может, он хотел закончить в Спартаке ты об этом не подумал.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 февраля 2019, 13:44

      ПО свински в свое время поступили с Титовым,Тихоновым,а с Самедовым полюбовно разошлись,уж точно не Воронину лезть в дела Спартака

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      Рейтинг: +253

      Sancool > Asbjorn 14 февраля 2019, 19:11

      они ж лучшие друзья, вот и высказался)за кореша)

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 14 февраля 2019, 13:44

      Состав Спартака надо чистить, но начинать надо было не с Самедова, а с Глушакова, Комбарова и Ко. И дело здесь не только в том, как играют Глушаков или Комбаров, а в том, что они символизируют в нашей команде коррупцию, которая напрочь въелась в российский футбол, когда за определенную мзду тренеры ставят игроков в основу, когда менеджеры клуба имеют свою долю за определенные, в том числе трансферные, решения и т.д. и тому подобное.
      Потому наш футбол и не может вылезти из глубокой ямы, в которую увяз благодаря понятийному отношению к важнейшим кадровым и финансовым вопросам((.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Супервайзер 14 февраля 2019, 13:56

      Самедов провалился ещё на ЧМ.Он может доказать в КС .что Спартак ошибся.А кого чистить определяет тренер.

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 14 февраля 2019, 13:44

      Личная карьера игрока не удалась, как ранее задумывалось самим Ворониным, вот теперь и озлобился на весь мир, а заодно хочет в свою "злобную" компанию ещё игроков подтащить.

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