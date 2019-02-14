Воронин: «Спартак» повел себя по отношению к Самедову по-свински»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал трансфер хавбека Александра Самедова из «Спартака» в «Крылья Советов». Украинец считает, что с игроком поступили по-свински.

«Здесь мне приличные слова подобрать сложно. Если брать его заслуги перед «Спартаком», то могу сказать, что по отношению к Саше себя повели по-свински.

Участник двух чемпионатов мира, чемпионата Европы, завоевал золотые медали со «Спартаком», а его за полгода до окончания контракта выставляют за дверь. Это не красит руководителей клуба», – сказал Воронин в интервью изданию «Спорт день за днем».