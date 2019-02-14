Президент «Ромы»: «Проект нового стадиона должен быть готов к концу года»

«Рома» ведет работу над проектом нового стадиона. Об этом рассказал президент клуба Джеймс Паллотта.
«Городские власти помогают нам в проекте стадиона. Они бы хотели, чтобы документация была готова к концу года. В этом направлении есть положительные сдвиги. Новая арена нужна нам, если мы хотим войти в пять-шесть ведущих команд планеты», – сказал Паллотта в интервью SiriusXM FC.
- Сейчас «Рома» играет на «Олимпико», построенном в 1928 году.
- Вместимость нынешней арены – 72700 человек.
- «Рома» в Серии А идет шестой.