Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» готовит четвертое предложение по Акунье

    «Зенит» по-прежнему рассчитывает на покупку флангового защитника Маркоса Акуньи у «Спортинга», сообщает Sapo со ссылкой на печатную версию Record.

    Российский клуб свяжется с португальским во этому вопросу уже четвертый раз. Сообщается, что лиссабонцев устроит сумма около 20 миллионов евро.

    «Спортинг» ранее также отклонил предложение по Акунье от «Боки Хуниорс». Аргентинский клуб предложил за 27-летнего футболиста 15 миллионов.

    Напомним, вчера «Зенит» проиграл «Фенербахче» (0:1) на выезде в 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча состоится 21 февраля.

    • Акунья перешел в «Спортинг» в июле 2017 года из «Расинг Клуб».
    • Выиграл в составе португальского клуба два Кубка страны.
    • В текущем сезоне забил 1 гол и отдал 6 ассистов в 29 играх.
    • Цена по Transfermarkt – 15 миллионов.

    Источник: Sapo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2019 22:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 14 февраля 2019, 03:50

      за такую сумму и халка купить можно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 февраля 2019, 00:54

      Накер он нужен!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11