«Зенит» готовит четвертое предложение по Акунье

«Зенит» по-прежнему рассчитывает на покупку флангового защитника Маркоса Акуньи у «Спортинга», сообщает Sapo со ссылкой на печатную версию Record.

Российский клуб свяжется с португальским во этому вопросу уже четвертый раз. Сообщается, что лиссабонцев устроит сумма около 20 миллионов евро.

«Спортинг» ранее также отклонил предложение по Акунье от «Боки Хуниорс». Аргентинский клуб предложил за 27-летнего футболиста 15 миллионов.

Напомним, вчера «Зенит» проиграл «Фенербахче» (0:1) на выезде в 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча состоится 21 февраля.