Травма ноги не помешала Неймару прыжками встречать голы «ПСЖ» в ворота «Манчестер Юнайтед»

Опубликовано видео, как нападающий «ПСЖ» Неймар смотрел первый матч команды в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:0). Ролик доступен ниже.

Бразилец восстанавливается от травмы ноги. Это не помешало ему прыжками встречать голы партнеров.

Игрок вернется на поле не раньше апреля.

Ответный матч «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта.

В текущем сезоне Лиги 1 Неймар в 13 матчах забил 13 голов и сделал семь результативных пасов.