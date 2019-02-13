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    Травма ноги не помешала Неймару прыжками встречать голы «ПСЖ» в ворота «Манчестер Юнайтед»

    Опубликовано видео, как нападающий «ПСЖ» Неймар смотрел первый матч команды в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:0). Ролик доступен ниже.

    Бразилец восстанавливается от травмы ноги. Это не помешало ему прыжками встречать голы партнеров.

    • Игрок вернется на поле не раньше апреля.
    • Ответный матч «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта.
    • В текущем сезоне Лиги 1 Неймар в 13 матчах забил 13 голов и сделал семь результативных пасов.

    Источник: Твиттер OTRO

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    13.02.2019 21:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 13 февраля 2019, 22:49

      Вам не кажется,что Неймар каждый год перед игрой в лч что то болеть стал,то нога,то рука,вам нечего не напоминает?

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