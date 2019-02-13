Травма ноги не помешала Неймару прыжками встречать голы «ПСЖ» в ворота «Манчестер Юнайтед»

Вам не кажется,что Неймар каждый год перед игрой в лч что то болеть стал,то нога,то рука,вам нечего не напоминает?
Опубликовано видео, как нападающий «ПСЖ» Неймар смотрел первый матч команды в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:0). Ролик доступен ниже.
Бразилец восстанавливается от травмы ноги. Это не помешало ему прыжками встречать голы партнеров.
- Игрок вернется на поле не раньше апреля.
- Ответный матч «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта.
- В текущем сезоне Лиги 1 Неймар в 13 матчах забил 13 голов и сделал семь результативных пасов.
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— OTRO (@OTRO) 13 февраля 2019 г.