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    Президент «Барселоны»: «Матчи Примеры должны проводиться на Ближнем Востоке, в Америке, Азии»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу считает, что Примера должна некоторые матчи турнира проводить за пределами Испании. Это поможет лиге стать сильнее, полагает функционер.

    «Мы должны проводить матчи за рубежом, если хотим сделать турнир сильнее. Три игры нужно проводить в других странах. По одной на Ближнем Востоке, Америке, Азии. Это поможет быть ближе к болельщикам. Они расценят приезд команд как уважение», – сказал Бартомеу.

    • В январе планировалось провести матч «Жирона» – «Барселона» в США, но идею не реализовали.
    • «Барселона» лидирует в Примере.
    • Последний Суперкубок Испании разыгрывался в Африке.

    Источник: ВВС

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    13.02.2019 20:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 14 февраля 2019, 10:23

      Что бы лига была сильнее, нужно что бы деньги на нормальные трансферы были хотя бы у 60% клубов, что бы конкуренция была. Выезды за пределы Испании помогут только большим клубам нарастить и без того не малую фанатику базу, малоизвестным же клубам кроме увеличения расходов на перевозки ничего хорошего не принесёт

      0
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    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 13 февраля 2019, 23:02

      Скажи честно: "устали жить в кредит, хотим заработать на новой аудитории". Какой же мерзкий типчик этот Бартомеу, а ведь сидеть должен.

      -1
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 13 февраля 2019, 22:42

      чисто интересно, а как на эти матчи будут добираться противники барсы? особенно если это будут небольшие клубы, долгам которых не хватает только перелета на другой конец света. бред одним словом

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 февраля 2019, 20:55

      Перед белыми медведями ещё поиграйте, и турнир точно будет сильнее...

      2
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 13 февраля 2019, 20:46

      Приезжайте лучше в Чебоксары.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 февраля 2019, 20:45

      мда-м...
      разве игроки Барселоны не подписывали петицию/прошение об отмене матчей Лиги вне страны? собственно, кроме Тебаса, по-моему, никто "за" и не высказывался) а тут что-то Бартомеу прорвало. Прибыль наконец-то посчитал? или может текущие расходы)

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Cules2013 14 февраля 2019, 10:19

      Подозреваю что решение политическое, все-таки Барселона была за отделение Каталонии.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Tyler_Stark 14 февраля 2019, 10:35

      может и так

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