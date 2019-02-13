Президент «Барселоны»: «Матчи Примеры должны проводиться на Ближнем Востоке, в Америке, Азии»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу считает, что Примера должна некоторые матчи турнира проводить за пределами Испании. Это поможет лиге стать сильнее, полагает функционер.

«Мы должны проводить матчи за рубежом, если хотим сделать турнир сильнее. Три игры нужно проводить в других странах. По одной на Ближнем Востоке, Америке, Азии. Это поможет быть ближе к болельщикам. Они расценят приезд команд как уважение», – сказал Бартомеу.