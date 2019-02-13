Президент «Барселоны»: «Матчи Примеры должны проводиться на Ближнем Востоке, в Америке, Азии»

Что бы лига была сильнее, нужно что бы деньги на нормальные трансферы были хотя бы у 60% клубов, что бы конкуренция была. Выезды за пределы Испании помогут только большим клубам нарастить и без того не малую фанатику базу, малоизвестным же клубам кроме увеличения расходов на перевозки ничего хорошего не принесёт
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу считает, что Примера должна некоторые матчи турнира проводить за пределами Испании. Это поможет лиге стать сильнее, полагает функционер.
«Мы должны проводить матчи за рубежом, если хотим сделать турнир сильнее. Три игры нужно проводить в других странах. По одной на Ближнем Востоке, Америке, Азии. Это поможет быть ближе к болельщикам. Они расценят приезд команд как уважение», – сказал Бартомеу.
- В январе планировалось провести матч «Жирона» – «Барселона» в США, но идею не реализовали.
- «Барселона» лидирует в Примере.
- Последний Суперкубок Испании разыгрывался в Африке.