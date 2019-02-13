Кьеллини: «Роналду – это Федерер, Болт, машина»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сравнил партнера Криштиану Роналду с представителями других видов спорта. Футболист считает португальца машиной.

«Мне интересно наблюдать за Роналду. Он как бегун Усэйн Болт или теннисист Роджер Федерер. Машина, у которой есть дополнительная передача. У Роналду есть опыт», – приводит слова итальянца Football Italia.