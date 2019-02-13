Кьеллини: «Роналду – это Федерер, Болт, машина»

Из за этого" болта" у Роналду одни неприятности.Вот и 6 ЗМ мимо прошел.Про***л
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сравнил партнера Криштиану Роналду с представителями других видов спорта. Футболист считает португальца машиной.
«Мне интересно наблюдать за Роналду. Он как бегун Усэйн Болт или теннисист Роджер Федерер. Машина, у которой есть дополнительная передача. У Роналду есть опыт», – приводит слова итальянца Football Italia.
- Португалец пришел в «Ювентус» летом из «Реала».
- Стоимость трансфера составила более 100 миллионов евро.
- Роналду лидирует в списке бомбардиров текущего сезона Серии А.