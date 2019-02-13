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    Кьеллини: «Роналду – это Федерер, Болт, машина»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сравнил партнера Криштиану Роналду с представителями других видов спорта. Футболист считает португальца машиной.

    «Мне интересно наблюдать за Роналду. Он как бегун Усэйн Болт или теннисист Роджер Федерер. Машина, у которой есть дополнительная передача. У Роналду есть опыт», – приводит слова итальянца Football Italia.

    • Португалец пришел в «Ювентус» летом из «Реала».
    • Стоимость трансфера составила более 100 миллионов евро.
    • Роналду лидирует в списке бомбардиров текущего сезона Серии А.

    Источник: Football Italia

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    13.02.2019 19:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1130

      petr69 13 февраля 2019, 20:28

      Из за этого" болта" у Роналду одни неприятности.Вот и 6 ЗМ мимо прошел.Про***л

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 13 февраля 2019, 20:13

      роналду болт, месси шуруп, кьеллини отвёртка )

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Project Бабангида 13 февраля 2019, 20:19

      лучше так... ))) роналду резьбовое отверстие ,месси саморез ,кьелини -******** ))

      -1
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