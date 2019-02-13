Жене Зобнина пришлось оправдываться перед болельщиками «Спартака» за цвета торта на день рождения мужу

Вообще-то, конечно, хоть и не криминал, но... Мало ли что там было два. три года назад... Спартак велик и вечен, хоть каждый год. А эти сборные - только эго чесать, уже 10 лет как ни о чем. Ну и смысл в таком торте...
Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил в подарок от жены Рамины торт на 25-летие.
На кондитерском изделии присутствуют фигурки футболиста в форме национальной команды, его сына Роберта, цифра 25 и надпись «Лучший папа на земле»
Торт оформлен в цветах сборной России – белом, красном и синем. Цифра, символизирующая возраст, выполнена в красно-синем цвете. Это вызвало неоднозначную реакцию у некоторых спартаковских болельщиков.
Один из поклонников москвичей написал в комментарии под фото торта в инстаграме: «Рома, а почему цифры красно-синие?»
«Торт сделан в цветах флага России. Спартаковский был два года назад. В этом году решила сделать торт в форме сборной», – ответила пользователю Рамина Зобнина.