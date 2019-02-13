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    Жене Зобнина пришлось оправдываться перед болельщиками «Спартака» за цвета торта на день рождения мужу

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил в подарок от жены Рамины торт на 25-летие.

    На кондитерском изделии присутствуют фигурки футболиста в форме национальной команды, его сына Роберта, цифра 25 и надпись «Лучший папа на земле»

    Торт оформлен в цветах сборной России – белом, красном и синем. Цифра, символизирующая возраст, выполнена в красно-синем цвете. Это вызвало неоднозначную реакцию у некоторых спартаковских болельщиков.

    Один из поклонников москвичей написал в комментарии под фото торта в инстаграме: «Рома, а почему цифры красно-синие?»

    «Торт сделан в цветах флага России. Спартаковский был два года назад. В этом году решила сделать торт в форме сборной», – ответила пользователю Рамина Зобнина.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Романа Зобнина

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    13.02.2019 18:08
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 февраля 2019, 13:52

      Вообще-то, конечно, хоть и не криминал, но... Мало ли что там было два. три года назад... Спартак велик и вечен, хоть каждый год. А эти сборные - только эго чесать, уже 10 лет как ни о чем. Ну и смысл в таком торте...

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      Рейтинг: +3490

      serhio80 14 февраля 2019, 12:24

      Вы ******** чтоли? Один человек спросил! При чем тут оправдываться перед болельщиками Спартака? Новостники нормальные вам ****** как нужны

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 14 февраля 2019, 08:44

      Нашли чего обсуждать.
      Лучше б к номеру 8 попристальней присмотрелись бы.

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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 14 февраля 2019, 06:09

      ЭТО ЦВЕТА РОССИЙСКОГО ФЛАГА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +5873

      maygli 14 февраля 2019, 00:06

      Может она за ЦСКА болеет и чего!?
      Что ЦСКА не может поздравить спартаковца?
      Ну прикололась, подстебнула любя...
      Всё нормуль, не парьтесь.
      :-)))

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 13 февраля 2019, 23:03

      идиоты

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 февраля 2019, 21:29

      Ну вот доживет Ромка да 125 лет,тогда и белую цифру можно будет замутить.Что бы точно получился флаг РФ.))))

      3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 февраля 2019, 21:24

      Думаю, большинство болельщиков Спартака были бы счастливы, если бы цвет тортов был бы единственной проблемой в стане Спартака. Но пока это не так, странно видеть ажиотаж вокруг такого безобидного инцидента.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 13 февраля 2019, 20:51

      Прав был Эйнштейн: «Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен».

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      Рейтинг: +562

      Elisey13 13 февраля 2019, 20:10

      Отличный торт! Всё в цвет!

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