«Атлетик» запросил у английского топ-клуба 84 миллиона за Уильямса

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс находится в сфере интересов команд из АПЛ.

Как сообщает AS, один из неназванных топ-клубов АПЛ контактирует футболистом. В январе он сделал запрос в «Атлетик» по поводу трансфера 24-летнего футболиста, но сделка не состоялась, так как испанцы потребовали 84 миллиона евро отступных за испанца.

При этом английский клуб продолжает сохранять интерес к форварду.