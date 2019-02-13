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    «Атлетик» запросил у английского топ-клуба 84 миллиона за Уильямса

    Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс находится в сфере интересов команд из АПЛ.

    Как сообщает AS, один из неназванных топ-клубов АПЛ контактирует футболистом. В январе он сделал запрос в «Атлетик» по поводу трансфера 24-летнего футболиста, но сделка не состоялась, так как испанцы потребовали 84 миллиона евро отступных за испанца.

    При этом английский клуб продолжает сохранять интерес к форварду.

    • Контракт Уильямса рассчитан до лета 2025 года. По его условиям с 1 июля сумма отступных за игрока возрастет до 88 миллионов.
    • В текущем сезоне нападающий провел за «Атлетик» 26 матчей, забил девять голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: AS

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    13.02.2019 17:55
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