«Атлетик» запросил у английского топ-клуба 84 миллиона за Уильямса

Шити
Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс находится в сфере интересов команд из АПЛ.
Как сообщает AS, один из неназванных топ-клубов АПЛ контактирует футболистом. В январе он сделал запрос в «Атлетик» по поводу трансфера 24-летнего футболиста, но сделка не состоялась, так как испанцы потребовали 84 миллиона евро отступных за испанца.
При этом английский клуб продолжает сохранять интерес к форварду.
- Контракт Уильямса рассчитан до лета 2025 года. По его условиям с 1 июля сумма отступных за игрока возрастет до 88 миллионов.
- В текущем сезоне нападающий провел за «Атлетик» 26 матчей, забил девять голов и сделал три результативные передачи.