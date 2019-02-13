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    Сульшер: «Я ничего не могу поделать с Санчесом»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал выступление нападающего Алексиса Санчеса в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

    Чилиец вышел на замену в компенсированное к первому тайму время, заменив Джесси Лингарда, и не сделал результативных действий.

    «Я ничего не могу поделать с Алексисом. Ему нужно найти себя, потому что мы знаем, что это футболист качественного уровня», – сказал Сульшер.

    • Форвард перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
    • За это время он принял участие в 37 матчах за «Юнайтед», забил пять голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Goal

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    13.02.2019 16:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 22:26

      Спрашивается :"Зачам уходил из Арсенала"?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +95

      сейду 13 февраля 2019, 20:03

      Он уже нашёл себя на твоём тренерском кресле, но ты ж выгнал его, зараза

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 13 февраля 2019, 18:26

      Санчес - уже пройденный этап.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 13 февраля 2019, 18:20

      у Санчса спячка , денег на жизнь заработал и теперь наслаждается, в том числе и на поле.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 февраля 2019, 18:12

      Трудно поддаётся логике его контракт в МЮ и особенно его личка ?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 13 февраля 2019, 17:56

      это месть Вам за РВП!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 13 февраля 2019, 17:48

      Продавать его надо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 13 февраля 2019, 17:29

      Даже не понятно, откуда у него синдром Смолова-Аршавина, в Арсенале то круто играл

      4
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      Рейтинг: +37

      Centur10n 13 февраля 2019, 17:22

      Дно

      1
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