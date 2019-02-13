Сульшер: «Я ничего не могу поделать с Санчесом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал выступление нападающего Алексиса Санчеса в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

Чилиец вышел на замену в компенсированное к первому тайму время, заменив Джесси Лингарда, и не сделал результативных действий.

«Я ничего не могу поделать с Алексисом. Ему нужно найти себя, потому что мы знаем, что это футболист качественного уровня», – сказал Сульшер.