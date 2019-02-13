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    УЕФА может дисквалифицировать Ди Марию за провокацию зрителей в матче с «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может пропустить ответный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», сообщает RMC.

    В первой игре с «МЮ» аргентинец подвергся свисту со стороны английских болельщиков. В ответ футболист крикнул фанатам «Идите на *** [отвалите]», после чего в него с трибуны полетела бутылка с пивом. Хавбек поднял ее и сделал вид, что допил. Это может расцениваться как оскорбление или провокация.

    Согласно дисциплинарным правилам УЕФА поступок Ди Марии подпадает под статью 15: некорректное поведение игроков и официальных лиц. В данном случае игрок парижан может быть отстранен от участия в матче турнира или на определенный срок за оскорбление игрока или другого лица, присутствовавшего на матче и/или за провокацию зрителей. Возможное решение должно быть принято в соответствии с решением Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА.

    • На данный момент УЕФА пока не отреагировал на действия Ди Марии.
    • Встреча «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ» завершилась победой гостей со счетом 2:0. Аргентинский полузащитник сделал две голевые передачи.

    Источник: RMC Sport

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    13.02.2019 14:36
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +536

      dolf666 13 февраля 2019, 21:11

      Зрители они как клиенты, а клиент всегда прав)) Ди Мария самостоятельно, ещё находясь в МЮ подмочил себе репутацию перед болельщиками. Грязный человек на самом деле, такое ощущение будто он давно мечтал вернуться на ОТ и напакостить. Прежде чем его оправдывать нужно знать с чего всё начиналось

      0
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      Рейтинг: +24

      Alex Atuan 13 февраля 2019, 20:01

      Очередной громкий заголовок на бомбардир))УЕФА еще даже никак не отреагировало,а все уже бросились защищать Ди Марию))В статье кстати так и написано "На данный момент УЕФА пока не отреагировал на действия Ди Марии."

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 19:14

      Все началось ,когда Ди Марию толкнули за пределы поля и зрителям показалось что он симулирует. Зрители начали его освистывать ,где то он тоже не выдержал. Посмотрим какие санкции вынесет УЕФА.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 февраля 2019, 19:00

      Оскорбляли весь матч, кинули даже не пластиковый стакан, а полноценную стеклянную бутылку, которой и убить можно. А дисквалифицировать нужно Ди Марию. Молодцы, что сказать.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 февраля 2019, 17:42

      МЮ оштрафуют за поведение болельщиков и бросание посторонних предметов на футбольное поле, ну и Ди Мария своё получит тоже.

      3
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 13 февраля 2019, 16:46

      А за оскорбление игрока ничего не грозит?это сперва англосаксы начали оскорблевать,ди Мария тоже не промах

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 февраля 2019, 16:06

      А УЕФА сама смотрела этот матч ??? Это Ди Мария подвергался оскорблениям, а его пас под гол, это ответ всем недоброжелателям. На грубость лучше ответить юмором, что и сделал Ди Мария.

      7
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 февраля 2019, 15:56

      Если уж следовать букве закона УЕФА то и "Олд Траффор" тогда не помешало бы оставить без зрителей на матч, чтобы научились предметы на поле не кидать.

      6
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      Рейтинг: +826

      Grag 13 февраля 2019, 15:30

      то есть фанатом можно игрока оскорблять??? а игроку уже пивка "попить" нельзя.

      7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 февраля 2019, 15:12

      что за чушь

      4
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