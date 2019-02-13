УЕФА может дисквалифицировать Ди Марию за провокацию зрителей в матче с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может пропустить ответный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», сообщает RMC.

В первой игре с «МЮ» аргентинец подвергся свисту со стороны английских болельщиков. В ответ футболист крикнул фанатам «Идите на *** [отвалите]», после чего в него с трибуны полетела бутылка с пивом. Хавбек поднял ее и сделал вид, что допил. Это может расцениваться как оскорбление или провокация.

Согласно дисциплинарным правилам УЕФА поступок Ди Марии подпадает под статью 15: некорректное поведение игроков и официальных лиц. В данном случае игрок парижан может быть отстранен от участия в матче турнира или на определенный срок за оскорбление игрока или другого лица, присутствовавшего на матче и/или за провокацию зрителей. Возможное решение должно быть принято в соответствии с решением Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА.