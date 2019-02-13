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    Ди Мария послал болельщиков «МЮ» во время празднования гола «ПСЖ». Фанаты бывшего клуба бросили в него бутылку

    «ПСЖ» играет на выезде с «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

    К 68 минуте счет 2:0 в пользу гостей. Голы на счету защитника Преснела Кимпембе и нападающего Килиана Мбаппе.

    В обоих случая партнерам ассистировал вингер Анхель Ди Мария, выступавший за «Юнайтед» в первой половине сезона-2015/16. По ходу встречи болельщики хозяев освистывали аргентинца.

    После первого гола Ди Мария сказал «Идите ***» в адрес трибун. В следующей атаке перед подачей углового зрители бросили в него полную бутылку пива.

    Следить за событиями встречи на «Олд Траффорд» можно в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    Источник: Твиттер @GiveMeFootballSport

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    13.02.2019 00:35
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +7

      b0mb 13 февраля 2019, 12:55

      Если делaeте cтавки -> bet-group.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 13 февраля 2019, 10:00

      А если б попали - стоп игра, здравствуй технарь, прощай ЛЧ.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Добрый Бобер 13 февраля 2019, 11:26

      да и так теперь прощай лч для мю !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > dinar7777dinar 13 февраля 2019, 11:59

      Это ж "ПСЖ", они и не такой отрыв пролюбить могут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Добрый Бобер 13 февраля 2019, 12:33

      не в этот раз и не этому мю !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      fwwfwfwfwfwf 13 февраля 2019, 01:16

      Могли и убить. Ди Мария тут прав.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 13 февраля 2019, 01:00

      Пивка для рывка

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 февраля 2019, 00:38

      что за свиньи британцы? еще говорят что в россии алкаши ! чепушилы болотные !

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      my21sterio > dinar7777dinar 13 февраля 2019, 01:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      какой же ты тупой(

      -6
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > my21sterio 13 февраля 2019, 01:10

      епать я смотрю ты ппц умный ! тупая стерлядь вещаешь тут !

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 февраля 2019, 00:37

      и правильно сделал ! британские высокомерные ушлепки.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > dinar7777dinar 13 февраля 2019, 09:02

      сидел вместе с фанатами "ковентри" и "саутгемтона" на ЧМ нынче летом - нормальные парни! немцы ведут себя намного хуже.

      1
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      Рейтинг: +12

      Vieri89 > ruverzema29rus 13 февраля 2019, 10:10

      На ЧМ сидел с немцами, всё хорошо. Весёлые ребята!

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Vieri89 13 февраля 2019, 11:20

      сидел дома смотрел телик ! все хорошо))))

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