Ди Мария послал болельщиков «МЮ» во время празднования гола «ПСЖ». Фанаты бывшего клуба бросили в него бутылку

«ПСЖ» играет на выезде с «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

К 68 минуте счет 2:0 в пользу гостей. Голы на счету защитника Преснела Кимпембе и нападающего Килиана Мбаппе.

В обоих случая партнерам ассистировал вингер Анхель Ди Мария, выступавший за «Юнайтед» в первой половине сезона-2015/16. По ходу встречи болельщики хозяев освистывали аргентинца.

После первого гола Ди Мария сказал «Идите ***» в адрес трибун. В следующей атаке перед подачей углового зрители бросили в него полную бутылку пива.

Следить за событиями встречи на «Олд Траффорд» можно в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».