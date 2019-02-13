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    Бывший скаут «Эвертона»: «Давал клубу рекомендации по Головину и Паредесу»

    Бывший скаут «Эвертона» Павел Кучеров рассказал о своей работе в английском клубе.

    — Как оцените свой период в «Эвертоне»?

    — Как не очень продолжительный, но продуктивный.

    — А в чем заключалась продуктивность?

    — В том, что ряд футболистов, на которых я поставил и по которым давал рекомендации, позднее успешно продолжили свои карьеры в других клубах и ушли за хорошие суммы.

    — О ком именно речь?

    — О Головине, Паредесе, том же Лунине. О Мартине Дубравке, словацком вратаре, который сейчас играет в «Ньюкасле».

    — В российских СМИ писали, что вы не считаете Головина талантом европейского уровня.

    — А для того «Эвертона» он был интересным футболистом. И мог бы сделать хороший следующий шаг в своей карьере. Он был достоин этого шанса, так как это игрок техничный, быстрый и думающий.

    — Откуда была уверенность, что Паредес подойдет «Эвертону»?

    — Несколько раз вживую видел его в Лиге Европы и чемпионате России.

    — Почему не дошло дело до переговоров по Паредесу и Головину?

    — В футбольном бизнесе так часто бывает, что клуб не объясняет причины принятия того или иного решения. Могу лишь сказать, что очень много зависит от честности, профессионализма и преданности своему делу людей как со стороны клуба, так и со стороны игрока.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.02.2019 11:18
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    Комментарии109
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      bombandir123 19 февраля 2019, 14:46

      Всем доброго дня)) И удачи))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 17 февраля 2019, 23:08

      наполи играет классно, но есть ощущение что очки могут потерять

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 23:13

      Не смотрю их сейчас. Но команда играющая сама и другим даёт. Но порой не может реализовать своё игровое преимущество и не побеждает.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 23:20

      торино физически неплохая команда.... с ней повозится придётся

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 23:24

      Сейчас порой смотришь матчи, команды, которые наверху летят подвалу. Севилья сегодня опять поиграла, на сей раз Вильяреалу. Я специально смотрел Спортинг- Вильяреал из-за Акуньи, которого всё Зенит хочет прикупить. Так испанцы мне очень понравились. Как они у себя внизу торчат с такой игрой непонятно ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 23:30

      я вообще люблю когда подвал, небожителей живущих за их счёт опрокидывает)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 23:33

      И игры хорошие и интересные проходят часто между ними.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 23:44

      Ну что, Андрюша. отдыхаем. До завтра. Спокойной ночи. А я сейчас базу подберу.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 23:46

      спокойной Олег... тоже о диване уже подумываю)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 21:19

      Ну мне пора заканчивать. Всего доброго, Спокойной ночи!
      Спать пора!Уснул бычок,
      Лег в коробку на бочек.
      Сонный мишка лег в кровать,
      Только слон не хочет спать.
      Головой кивает слон,
      Он слонихе шлет поклон.
      А.Барто.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 17 февраля 2019, 21:22

      Пока, Саша, до завтра, Спокойной ночи.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 21:41

      Олег, что за херня с минусами?
      это то что ты в низу написал?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 21:43

      Да, только он теперь под тремя никами одновременно зашёл и развлекается.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 21:48

      мстя его страшна....))
      человек готов свою жизнь и время положить на то что бы кому то сделать "приятно" )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 21:49

      Да пусть развлекается. )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Сварожич 17 февраля 2019, 22:02

      а мы ещё попылим ...)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 22:20

      Тусовка сегодня была недолгой или народ разошёлся по раньше ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 22:27

      народ при делах... кто то от пьянки не отошёл, кто то минусы бегает ставит , кто то букмекеров ворошит, а кто то после бани и ему и так хорошо)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 22:29

      Я про твою домашнюю тусовку. ))) Наша, то бурлит, то спит.)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 21:08

      Сегодня еще и печальная дата для поклонников Александра Башлачева. Он скончался 1988г.
      А в 1996г. умер создатель Спартака Николай Петрович Старостин.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 17 февраля 2019, 21:15

      Как-то пропустил это Андрюша по своим выходным делам.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 21:21

      Я об этом и вспомнил.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 17 февраля 2019, 21:40

      Сань спасибо за СашБаша....! правда забыл..
      меня и во дворе Ромыч сегодня пристыдил...
      надо сказать я не внимателен к датам...хотя Башлачёв человек для меня особый.
      это самородок....человек из неоткуда... но как он чувствовал и высекал, не мог и может на мой взгляд не один его именитый соратник по цеху

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 21:45

      каюсь Олег.....! вообще как то со своими мытарствами в пространстве потерялся.
      Башлачёва без колебания на пьедестал в своём рейтинги ставлю

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 21:52

      Я в курсе про это. На первых порах как-то его вспоминали на нашем ТВ, но теперь тут одни фильмы и больше ничего. Пятая кнопка на питерском ТВ совсем угасла.

      3
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 22:01

      Башлачёв к пятой колонне вообще отношения не имел.
      это они его примазать к себе хотели....
      эти п.и.д.о.р.ы вообще любят присваивать себе то что им не принадлежит.
      надо знать Башлачёва .... он как рас таки предупреждал в своих рокеров что не туда вы идёте, кука вам кажется, и наглядно описал картину где их используют как инструмент .
      сам отказался от роли в фильмах, записей на фирме мелодия и проч.
      когда узнаёшь о нём побольше, и отсеиваешь, придуманное, то пропитываешься глубоким уважением к этому пацану, который мыслил как мудрец, и не продавался не за доллар не за копейку...
      поверь Олег...он не разу душой не скривил, и остался ровно таким как были его песни.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 22:06

      Да он был в стороне от этого как и многие ребята из той тусовки. Пятая копка --это наше ленинградское ТВ ещё с тех времён, тогда оно было прогрессивным и лучшим в стране . Теперь это просто отстой. Никаких интересных программ по сравнению с 30-летней давностью.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 22:10

      а что там было 30 лет назад... ? может забить в интернете..? как тв это точно называлось?

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 22:15

      Да оно обычно на языке телевизионщиков называлась пятой кнопкой, так просто ленинградское телевидение. некоторые программы шли и по другим ТВ. Я уже как-то перечислял программы. которые все смотрели. 600 секунд, Адамово яблоко. Пятое колесо. Городок. Музыкальный ринг. Это так навскидку, что вспомнилось. Хорошие документальные фильмы, встречи с интересными людьми и т.д.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 22:20

      некоторые я слышал...600 секунд например....
      музыкальный ринг, с БГ(аквариум) на ютубе смотрел... понравилось.
      а вот "городок" фуфло... как по мне.
      да вообще кроме Задорного всяких бытовых клоунов не переношу

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 22:24

      600 секунд вели Невзоров, Сорокина Света и Вадим Медведев. Городок, некоторые выпуски были удачными, а где-то проходные и неудачные. На Музыкальном ринге кипели нешуточные страсти. Но тоже порой совершенно разные были соперники и жанры.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 22:34

      "музыкальный ринг " я так понял, выводил на показ альтернативную музыку... ведущая еврейской внешности выставляла это всё как противовес советской эстраде...
      я ещё "поп механику" смотрел...
      вот кстати Башлачёв отказался в этом участвовать

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 22:36

      Они так сталкивали между собой разных артистов и вели дискуссию. Задавали разные вопросы, порой нередко провокационные.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 22:49

      вообще это был интересный ход... вырастить в лаборатории сильных и голодных до свершений музыкантов, и технично вывести их из подвала в нужный момент...
      причём сами музыканты даже не догадывались в чём они участвуют, и как их используют...
      нутром это чувствовал Башлачёв, и со временем мне кажется усёк Цой.... одного задвинули, другого просто устранили... остальные потом поняли, но уже не рыпались....а ездили в лондон записываться... вот такие вещи интересные проделывается.
      западный рок тоже взращивали как бройлера на птицефабрике

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 22:53

      Полагаю многие понимали и догадывались кто возглавляет и контролирует этот процесс. Кто-то принял эти условия, дают возможность тусоваться, заниматься своим делом и дальше не влезали. А кто-то барабанил на верх кураторам, всякое было.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 23:01

      одни и з рулевых был поставлен артемий троицкий... он курировал питерских... там конечно свора в основном еврейская была, но думаю и Бг тоже довольно уполномочен был... не зря же его на место памятника поставили...
      а вот Юра, хоть человек от природы простой и порядочный, так во всём запутался, что до сих пор понять не может, за "коммунистов он , али за большевиков"

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 23:08

      И этот тут тоже крутился часто. Но рулили, в основном местные. Юра был приезжим, как и Башлачёв и другие. Московский и питерский снобизм известен. Ну и они на правах хозяев тут лучше крутились, зная городскую власть и силовиков. Приезжие присматривались, набирали вес и тоже выходили из тени местных.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 23:17

      Башлачёва притащил как раз так троицкий с подачи лёни парфёнова. им такой человек был нужен.
      он быстро вывел подвал на небывалый уровень. подражательство западным рок аналогам на тот момент превалировало.
      у троицкого даже была в планах вообще на него ставку как на космополита и бунтаря сделать... но Саня к большому удивлению артёмки на это не повёлся...
      в рок среде Башлачёва считали гением, но за рамки подвала его так и не выпустили. он бы повёл всех совсем не в ту сторону куда надо было кукловодам.
      дальше судьба гения была решина...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 23:21

      Я как ты эту тему подвальную не знаю. Панферов с Башлачёвым насколько помню земляки были. Поэтому где-то пересеклись. Лёне не трудно было разглядеть в нём талант.

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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 23:28

      заметь , тут же доложил о нём Артемию.... интересная связка...
      от куда простого журналистика из местной газеты связи с теневыми воротилами...?
      причём на вопрос от куда они друг друга знали, оба , и артемий и лёня, виляя хвостиком несут невнятную нелепицу.
      они вообще друг друо до этого не знали, но работали на одного хозяина, поэтому их связали между собой

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 23:32

      Тут ничего не могу сказать. Люди разные по своим увлечениям, но оказались вместе. Может где-то на какой-то тусовке, квартирнике и познакомились. Я такое вроде от Троицкого слышал раньше, когда он на Эхе тусовался или по телеку говорил, уже точно не помню.

      2
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 23:44

      да я Олег этим жидкам махровым всё равно не поверю... они то один фиг правду не скажут. мухлюют всегда на одну лапу от Урганта, до идеолога Суркова....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 23:46

      Безусловно они могут говорить, что угодно. Нам это не узнать, ибо рядом не были.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 19:59

      Вот Андрей ,настоящий провидец. На ужин у меня были макароны по флотски.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 17 февраля 2019, 20:13

      Я так понял, что у вас ужин был одинаковым. ))) Начался биатлон, одиночная смешанная эстафета.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 20:17

      Биатлон я не любитель смотреть. Для меня предпочтительней матчи КХЛ.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 17 февраля 2019, 20:20

      Понятно, а я наоборот остыл к хоккею и перестал его смотреть.

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 20:41

      Мне КХЛ даже больше нравится чем ЧМ. НХЛ унас одно время показывали финальные серии. Сейчас все заглохло.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 17 февраля 2019, 20:45

      Я всё постепенно с начало 90-х стал его всё меньше смотреть, что теперь не смотрю ни НХЛ, ни КХЛ и даже ЧМ. Иногда выборочно матчи сильнейших, а раньше всё смотрел подряд. Теперь с этой глобализацией и миграцией игроков уже всё не так. тогда рубились профи и мы любители. Две системы противостояли друг другу и в спорте. Теперь тут политика больше правит бал.

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 17 февраля 2019, 19:27

      (с) - "Пётр первый запретил делать выдолбленные гробы.... только из досок..."

      так погребение стало конвейером...

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 19:28

      В запретах тоже есть прогресс ? )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 19:40

      пёт первый вообще не понятная для меня личность... толи мифическая, то ли роковая для русского бытия
      ну это Толика тема... я обычно чутьём такие вещи определяю , но тут не могу

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 19:41

      Там всё было в нём. Фигура противоречивая, но всё же ему многое удалось сделать для могущества России.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 19:43

      много спорных моментов.... грозный и сталин , таких затыков в мозгу не вызывают

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 19:44

      Олег, я на к братве сгоняю, часика через полтора подрулю

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 19:45

      Давай, конечно, пройдись к ребятам.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 19:46

      Увы, видно тогда иначе было и не добиться ничего.

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      Project Бабангида 17 февраля 2019, 19:02

      Олега с очередной викторией в батле... брата итальяно с серебром....
      лыжник сквозь зубы с победой хоть и поздравил, но здороваться перестал...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 19:06

      Спасибо, Андрюша ! Да. мне кажется Макс тут без комплекса. Просто он увлекается ставками от букмекеров, а не от себя выдаёт. Вчера посмотрел прогноз на пасьют от букмеккеров и всюду они пролетели с победителем и расстановкой по местам в пятёрке.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 19:16

      сегодня жирона многим экспресс запорола)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 19:18

      Результат очень неожиданный. Вроде бы набрали ход, пошла игра и результаты, а тут в конце матча обломались, да ещё перед своими болельщиками.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 19:21

      нормалёк... зато матрас на второе протиснулся...)
      реал я так понял в чемпионате свои задачи уже почти решил...будут за кубок и лигу цыплятся

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 19:26

      В этом сомнения не было, но у них же принципиальная борьба с Барсой за первое место в чемпионате. А у тут ещё могут и третье место занять.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 19:30

      в прошлом году они тоже не стали за чемп бодаться... а кубок так и вовсе слили. зато в лиге выложились по полной. с роном то оно конечно проще было с барсой бодаться

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 19:33

      Теперь похоже пролетят всюду, кроме кубка Испании похоже.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 19:36

      да было бы не плохо... перес заслужил увесистый подсрачник

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 19:40

      Летом полагаю там чистка состава будет существенная.

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      zigbert 17 февраля 2019, 18:56

      Отвлекусь на ужин.

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      Рубик Докоян > zigbert 17 февраля 2019, 19:04

      Приятного аппетита, Саня. Я чай с бутербродом перехватил и добавил французского валидола за ССО. )))

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      Project Бабангида > zigbert 17 февраля 2019, 19:12

      макароны по флотски, в итальянской интерпретации - "паства карбонара" )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 19:14

      Нормально. Надо пополнять растраченные калории. )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 19:19

      я что то к концу зимы харь поднажрал... вроде трачу калории наедаю ещё быстрей

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 19:24

      В зимний период так чаще всего. Питание калорийное, двигаемся меньше, у тебя работа сидящая, тоже со временем скажется. По возможности выходи и разминай ноги. Проталкивай кровь от застоя в ногах. Поднимаясь на носки и резко опускаясь на пятки. Вращательные движения тазом, застои крови в малом тазу и простате. У нас как весна в студенческую пору, так появляются бегунки на стадионе, ребята. девчонки, бег трусцой.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 19:33

      спасибо Олег! ты я знаю в медицине подкован, я вот тоже с медичкой связался...)
      я то вообще в сорт зал захаживаю по старинки, спарингуюсь...иногда в футбол гоняем... но в целом за здоровьем не особо слежу

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 19:39

      Тебе надо, по скольку много времени за рулём проводишь, а это застойные явления крови во многих органах. У меня племяннику младшему 43г , и он за рулём только своего авто , но уже проблем давно нахватался. Я когда сидел за монитором в парадной почти 9 лет, то тоже болячек много набрал. Поэтому часто вставал делал упражнения и подымался по лестнице на 6-й этаж и обратно по несколько раз.

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      zigbert 17 февраля 2019, 18:05

      Ну как вчера матч Монако- Нант?

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      zigbert > zigbert 17 февраля 2019, 18:23

      Для Сварожич. Толя как готовится Оренбург к матчу со Спартаком 19 февраля?

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      Project Бабангида > zigbert 17 февраля 2019, 18:38

      монако - нант.....да как вым сказать...не видил но удовлетворён)

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      zigbert > Project Бабангида 17 февраля 2019, 18:40

      Вот кого не ждали а он появился. Привет Андрей!

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 18:45

      Привет, Андрюша. А самое главное, что удовлетворён.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 18:58

      как Леонид Ильич.... с чувством глубокогооо удовлетворения...прибыл на базу )

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      Project Бабангида > zigbert 17 февраля 2019, 18:59

      вот как...? не ждали...! я бежал как дурак ..спотыкался.. мимо лавки, сразу сюда...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 19:07

      Самое главное, чтобы удовлетворение было обоюдным. )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 19:13

      вроде да...)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 февраля 2019, 19:27

      Ну и нормалёк, когда в этом деле тоже полное удовлетворение. )))

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      shinnik 17 февраля 2019, 17:49

      Что-то я передохну..как сказал начальник склада...
      Если не передОхну..
      -----------------
      Удачи Вам,Любви и терпения...
      А пока-Пока...
      Пока...

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      Рубик Докоян > shinnik 17 февраля 2019, 17:53

      Отдыхай только с закрытым ртом.))) Удачи и до встречи.

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      zigbert > shinnik 17 февраля 2019, 17:59

      Счастливо Леша ,удачи!

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      Рубик Докоян > Сварожич 17 февраля 2019, 18:04

      Как-то тяжеловато пока у Монако всё идёт с игрой, а Головин по физике не вытягивает напряжение матча. Тут со мной летом не мало "знатоков" спорило, рекомендуя ему идти в АПЛ. Там такие напряженные матчи и их количество, что он и тайм там бы не потянул. Это у нас можно отдохнуть, перевести дух, тачку повозить в позиционной атаке, катая мяч, а там этого нет. Получил мяч, а тебя уже прессингуют и партнёров.

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      zigbert > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 18:08

      Я тоже заметил ,прессинг по всему полю и никакой передышки. Комбинационного футбола не увидел.

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      Рубик Докоян > zigbert 17 февраля 2019, 18:11

      Там очень интенсивный идёт футбол, а в Монако новая команда. Они в зимнее ТО набрали много игроков в аренду и несколько купили. Ещё предстоит сыгрываться по ходу матча.

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      Рубик Докоян > Сварожич 17 февраля 2019, 18:14

      Добрый вечер, Толя. В нём все видят потенциал и качественного игрока, но по физике он пока не тянет, мышцы не выдерживают.

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      zigbert > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 18:17

      По Головину скажу что на его лице просматривается какая то напряженность. Возможно давит не совсем приятное место Монако в таблице. Если уйдут из опасной зоны ,думаю настроение поднимется и игра пойдет.

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      Рубик Докоян > zigbert 17 февраля 2019, 18:20

      Я думаю что это от мышечного перенапряжения. Прихватывают судороги и спазмы. Тяжело играть с забитыми мышцами. У меня так было в 17-18 лет. Икроножные мышцы постоянно прихватывали судороги.

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      zigbert > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 18:25

      Олег а по желтой карточке Головина что скажешь?

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      Рубик Докоян > zigbert 17 февраля 2019, 18:27

      Я честно говоря её пропустил и не видел, отходил от телевизора. А при каких обстоятельствах он её заработал ?

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      zigbert > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 18:38

      Может быть покажут еще этот эпизод. Сначала показалось очень грубо но с другой камеры в ногу игроку он не попал. Судья скорей всего дал желтую за намерение грубого фола ,Головин отбирал мяч шипами. Причем в центре поля.

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      Рубик Докоян > zigbert 17 февраля 2019, 19:10

      Понятно. Так часто бывает по методическим указаниям. Не обязательно попасть по ноге, а за агрессивные действия, которые могли привести к травме. Иногда и прямую красную дают, когда прыгают двумя ногами или одно безрассудно.

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