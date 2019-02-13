Бывший скаут «Эвертона»: «Давал клубу рекомендации по Головину и Паредесу»

Всем доброго дня)) И удачи))
Бывший скаут «Эвертона» Павел Кучеров рассказал о своей работе в английском клубе.
— Как оцените свой период в «Эвертоне»?
— Как не очень продолжительный, но продуктивный.
— А в чем заключалась продуктивность?
— В том, что ряд футболистов, на которых я поставил и по которым давал рекомендации, позднее успешно продолжили свои карьеры в других клубах и ушли за хорошие суммы.
— О ком именно речь?
— О Головине, Паредесе, том же Лунине. О Мартине Дубравке, словацком вратаре, который сейчас играет в «Ньюкасле».
— В российских СМИ писали, что вы не считаете Головина талантом европейского уровня.
— А для того «Эвертона» он был интересным футболистом. И мог бы сделать хороший следующий шаг в своей карьере. Он был достоин этого шанса, так как это игрок техничный, быстрый и думающий.
— Откуда была уверенность, что Паредес подойдет «Эвертону»?
— Несколько раз вживую видел его в Лиге Европы и чемпионате России.
— Почему не дошло дело до переговоров по Паредесу и Головину?
— В футбольном бизнесе так часто бывает, что клуб не объясняет причины принятия того или иного решения. Могу лишь сказать, что очень много зависит от честности, профессионализма и преданности своему делу людей как со стороны клуба, так и со стороны игрока.