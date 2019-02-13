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    Ловрен рискует пропустить игру с «Баварией». Ван Дейк дисквалифицирован, у Гомеса травма

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

    Если хорватский футболист не успеет восстановиться от повреждения, у «Ливерпуля» будет доступен лишь один номинальный центральный защитник – Жоэль Матип.

    Вирджил ван Дейк дисквалифицирован на одну игру, а Джо Гомес травмирован.

    • Первый матч «Ливерпуля» с «Баварией» состоится 19 февраля.
    • Ответная игра пройдет в Мюнхене 13 марта.

    Источник: The Telegraph

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    13.02.2019 10:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 14 февраля 2019, 13:33

      Скорее полузащита ( в лице Милнера например) уйдет в защиту, плюс еще кто-нибудь страханет, а играть чисто на дальних забросах и рывках Салаха с Мане ( принципе ЛФК это хорошо умеет делать ). Ибо с Баварией в открытую перестрелку, в ослабленном состоянии, чревато.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 17:51

      Трудно будет Ливерпулю. Но ведь ПСЖ было не легче.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 февраля 2019, 11:20

      мдаа ! если ливерпуль не даст на энфилде то это беда.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 февраля 2019, 10:14

      Вся надежда на группу атаки, защитные порядка "Ливера" заметно ослаблены будут из-за отсутствия этих игроков.

      5
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