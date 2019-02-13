Ловрен рискует пропустить игру с «Баварией». Ван Дейк дисквалифицирован, у Гомеса травма

Скорее полузащита ( в лице Милнера например) уйдет в защиту, плюс еще кто-нибудь страханет, а играть чисто на дальних забросах и рывках Салаха с Мане ( принципе ЛФК это хорошо умеет делать ). Ибо с Баварией в открытую перестрелку, в ослабленном состоянии, чревато.
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
Если хорватский футболист не успеет восстановиться от повреждения, у «Ливерпуля» будет доступен лишь один номинальный центральный защитник – Жоэль Матип.
Вирджил ван Дейк дисквалифицирован на одну игру, а Джо Гомес травмирован.
- Первый матч «Ливерпуля» с «Баварией» состоится 19 февраля.
- Ответная игра пройдет в Мюнхене 13 марта.