Хитцльшпергер стал спортивным директором «Штутгарта». В 2014 году он сообщил, что является гомосексуалистом

«Штутгарт» на официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал бывший футболист клуба Томас Хитцльшпергер.

Ранее эту должность занимал Михаэль Решке. Руководство «Штутгарта» отправило его в отставку.

В 2014 году Хитцльшпергер завершил карьеру. Сразу после этого он заявил, что является гомосексуалистом.