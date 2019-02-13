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    Хитцльшпергер стал спортивным директором «Штутгарта». В 2014 году он сообщил, что является гомосексуалистом

    «Штутгарт» на официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал бывший футболист клуба Томас Хитцльшпергер.

    Ранее эту должность занимал Михаэль Решке. Руководство «Штутгарта» отправило его в отставку.

    В 2014 году Хитцльшпергер завершил карьеру. Сразу после этого он заявил, что является гомосексуалистом.

    • Хитцльшпергер выступал за «Штутгарт» с 2005 по 2010 год. С июня 2016 года он входит в руководящий состав клуба.
    • «Штутгарт» занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

    Источник: Официальный сайт «Штутгарта»

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    13.02.2019 09:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 17:47

      Посмотрим как это скажется на команде.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 13 февраля 2019, 11:04

      С такой фамилией не удивительно.
      Вот задумайтесь, вы часто и всем официально объявляете, что вы гетеросексуалисты? А почему эти так сказать люди постоянно из этого делают событие? Ну шпилят тебя в зад, это твоё личное дело. А потом кто-то удивляется, что на это прежде всего обращают внимание, так они (голуби) сами этого по моему хотят.

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 февраля 2019, 10:12

      А к чему здесь эта оговорка? Опять развести споры среди пользователей? Я конечно понимаю, что профессионализма для того, чтобы проанализировать эту перестановку вам в жизни не хватит, но зачем тогда здесь выделять человека таким образом? Нет бы написать, что он чемпион Германии в составе Штутгарта. Бомбардиру же важнее сексуальная ориентация, чем квалификация и достижения человека в футболе.

      4
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 13 февраля 2019, 09:46

      И что, что пи_др занял руководящий пост в Европе и этим никого не убедишь, особенно в толерантном мире и лучше бы вы убогие что-то путное публиковали, чем этот очередной желтый срач

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