Хитцльшпергер стал спортивным директором «Штутгарта». В 2014 году он сообщил, что является гомосексуалистом

Посмотрим как это скажется на команде.
«Штутгарт» на официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал бывший футболист клуба Томас Хитцльшпергер.
Ранее эту должность занимал Михаэль Решке. Руководство «Штутгарта» отправило его в отставку.
В 2014 году Хитцльшпергер завершил карьеру. Сразу после этого он заявил, что является гомосексуалистом.
- Хитцльшпергер выступал за «Штутгарт» с 2005 по 2010 год. С июня 2016 года он входит в руководящий состав клуба.
- «Штутгарт» занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги.