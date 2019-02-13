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    Иванович: «Дома «Зенит» будет играть намного лучше. Сто процентов»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Петербургская команда проиграла в Стамбуле со счетом 0:1.

    – Мы изначально были готовы к тому, что «Фенербахче» – сильный соперник. Первые 20 минут они контролировали игру, но потом начало получаться и у нас, я думаю, что если бы забили пенальти, все было бы по-другому. Ничего страшного – у нас по-прежнему большие шансы. Первая игра после сборов всегда очень тяжелая. Продолжаем дальше и посмотрим.

    – Тяжелая игра в физическом плане или эмоциональном?

    – В эмоциональном проблем нет – проблема в физике, проблема в уверенности команды. В начале матча почти все наши передачи не были уверенными, не были точными. Потом мы привыкли и вернулись к игре в футбол – начали играть, создавать, показывать движение. Сто процентов – дома будем играть намного лучше.

    – Сборы – сборами, а сегодня у вас был первый официальный матч года. Как сработалась ваша связка с Ракицким?

    – Сегодня мы сыграли неплохо, я еще вчера об этом говорил – на сборах мы провели несколько матчей вместе и сейчас будем только улучшать нашу игру и в обороне, и в атаке.

    • Ответная игра команд пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    13.02.2019 07:18
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 14 февраля 2019, 10:05

      Да уж,дома просто обязаны сыграть не просто лучше,а выигрывать,хотя сделать это будет непросто! Понимаю,что сложно сразу сыграться с новичками,но не понимаю,почему за месяц сборов физ подготовка не на уровне-даже в армии новобранцы за месяц и те успевают набрать кондиции!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 19:33

      Ну как не поверить Ивановичу.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 февраля 2019, 11:47

      Не волнуйтесь! 100% в ничейку сгоняем :)))

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 февраля 2019, 10:26

      че то я уже опасаюсь за результат домашнего матча.... посмотрим на краснодар.. хотя у него соперник куда серьезней

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 февраля 2019, 09:39

      ...но это не точно.

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 13 февраля 2019, 08:53

      Чушь собачья. Проблема в уверенности??? Ребята, какие вы к черту профессионалы, если вы эту проблему 4 месяца решить не можете. Футболеры страные.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 13 февраля 2019, 07:53

      100%?
      А что мешало вчера так сыграть?
      За две недели переродитесь?
      Что за хрень вообще - пендаль не забить?
      М-дас ...усложнили себе вы жисть....
      ps А не дай бог,турки забьют в Питере?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 13 февраля 2019, 09:39

      Привет, Лёша ! Ты не помнишь "весенний футбол" нашей молодости ?... А сейчас зимний с командой которая находится в игровом тонусе и с хорошей игровой практикой. ( у них чемпионат ведь идёт ) А мы сейчас деревянные против них. За 9 дней ещё физику подтянут, но с игровыми кондициями и сыгранностью проблемы будут. Сыграют лучше, трибуны будут гнать, но хватит ли этого, чтобы пройти "Фенер" ?.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 13 февраля 2019, 10:00

      Привет ,Олежик!
      Щас я вступлю с тобой в жесткую конфронтацию....
      Жалеешь их?
      Пусть лучше они своих болел пожалеют. И тебя в том числе.
      Итак :
      Во-первых они Профи.Причем ,круглый год профи.Не лю-би-те-ли
      (Скажем проф.водитель - хорошо рулит весну,лето,осень,а зимой - вот не может ,хоть усри...) Это нормально?
      Ты ,вот,вчера поставил на Фенер - угадал? Наверно угадал раз твое конто ,аж 54016...
      Тогда жду твоего прогноза на ответку....
      И прекрати их жалеть.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 13 февраля 2019, 10:11

      Я долго с тобой спорить не буду , скоро уже обираться к внучке. Профи они по роду деятельности и своим личным контрактам, но не по сути как мастера своего дела. Я чайник в автоделе, но вождение летом и зимой авто, это две большие разницы как и нормальное вождение и экстремальное. Вот у нас сейчас гололёд и по новостям одно передают про ДТП на дорогах. Чего меня жалеть, если я знаю чего от них ожидать, особенно в этот период. Поэтому в прогнозе и ставил 2:1 на Фенер, хоть он сейчас и не блещет в турецком чемпионате. Весь профессионализм виден на футбольном поле и у каждого он свой. В футбол играет весь мир, а ЧМ по футболу в истории его проведения было только 7 команд.

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      alex1951 > Рубик Докоян 13 февраля 2019, 10:23

      А я тебя ведь не задерживаю.
      Понятно ...каждый имеет свой взгляд на вещи.
      Суть такая : бабки можешь получать,сие не значит ,что играть,
      такая логика.....
      Автодело .У меня 40 лет стажа.И профессионального в том же числе .И зимой и летом. За все время -косяки:cкорость и непристегнутый ремень - вот моя слабость! Прогноз погоды для кого? Для Пушкина?

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      Рубик Докоян > alex1951 13 февраля 2019, 15:56

      Вот и в футболе одни играют намного лучше и профессионально, но получают меньше. А с водителями своя история. Кто-то купил права, но может более уверенно ездить и знать теорию лучше, чем тех кто прилежно учился и сдал экзамен на отлично получив права. За рулём народу много, а сколько из них профи ? Так и с футболёрами, а тут есть и объективные причины. Футбол в феврале, это не футбол в августе-сентябре.

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      alex1951 > Рубик Докоян 13 февраля 2019, 16:13

      Олежка ,только без обиды,
      Футбол в Туреччине в феврале,что в России весной.
      И одного не могу понять,какого ...ты их защищаешь?
      За такие бабки они должны,обязаны ж. рвать!
      Они же не КАЛЕКИ ,или Семак давал установку ,просрите ,но не очень громко?
      Или все таки на победу настраивал?
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ps Про водителей ,я просто,как пример привел....
      Имея ввиду тех,кто ,невзирая на погоду ,возит нам утром хлеб,молоко невзирая на погоду за смешные деньги 25000-30000 рваных и не жалуются ,что погода не та,сезон не тот....получаешь бабло ра-бо-тай ,а ежель нет дуй в лазарет !

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      Рубик Докоян > alex1951 13 февраля 2019, 16:26

      Лёша, я их не защищаю, я просто профессионально в спорте разбираюсь, даже в тех видах где никогда не играл . Будет играть Краснодар с Байером та же история будет, но Байер и по мастеровитей турок безусловно. Я знаю что такое игровой тонус и игровая практика, если её нет, то футболисты деревянные в обращении с мячом. Нет ещё чувства мяча и мяч как от забора отскакивает, нет ещё нужного функционала и физики играть на равных с командой, которая на ходу. Она играет в своём режиме и безусловно смотрится лучше. Меня ещё во втором тайме Зенит удивил. Я думал, что подсядут и по физике совсем захлебнутся, но нет выглядели неплохо. Дома есть надежда их обыграть со счётом 2:0 или 2:1 при улучшенном функционале и за счёт поддержки своих трибун. Но сейчас Зенит никакой ещё. Ты был на игре в октябре и видел всю обстановку на трибунах, где они были никакими и какая было игра, что с Бордо, что со Славией. Вот тогда было за что их ругать. У Зенита вообще пока нет должной игры с начала чемпионата.

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      alex1951 > Рубик Докоян 13 февраля 2019, 16:40

      Ладно....с тобой бесполезно ....ты фанат Зенита ,этим все сказано.
      Просто добавлю ,какого х. они проводят сборы на югах?
      Разве это не подготовка к сезону?
      А поскольку ты неплохой статистик ,времен Константина Есенина,
      то вспомни - сколько раз южные команды в кубках драли наших на их поле в ноябре-декабре,чё скажешь?

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      alex1951 > Рубик Докоян 13 февраля 2019, 16:56

      Вот Олег,другое дело мы,дома, с Петруччо.
      Страна не футбольная, народ не ходит,уровень г.
      Но для нас с ним ,даже поражение в бою,в радость !
      Что Левадия ,что сборная......
      А в Россиии ,сумасшедшие бабки и ни х.х.х. ...я!
      У нас говорят ,были бы такие бабки (хотя бы спонсор) ,как в России , то и тренер и подготовка была бы на уровне ...
      ну никак не хуже ,чем в Средней Европе.
      Сербию ,Словению,С.Ирландию,Белоруссию,делали,
      С Ирландией,Голландией,Греций сыграли достойно (не проиграли)...но это так к слову...

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      Рубик Докоян > alex1951 13 февраля 2019, 16:57

      Я не фанат ничьей команды, а просто спортивный эрудит. И могу разложить где, что и по чём в игре команды или отдельного игрока, если это теннис. например. Болею за Шахтёр и Зенит. Но я как болею так и дюлей выписываю за игру как футболистам так и митрофанушкам за их деятельность в клубе. А где проводить сборы как не там в приемлемых погодных условиях и на хороших полях. Прошло время , когда месили грязь в Леселидзе, Сухуми, Адлере, Кисловодске и тд. Или, если помнишь ездили по странам Азии и реже Африки в зимний период. Тогда сборы были месяцами. Кто как был готов и как играл, тот и выигрывал. Ты вспомни какой был чемпионат, по какой он схеме проводился, а уж какими были южные команды: Динамо Тб. Арарат, Пахтакор, Кайрат. По слабее Торпедо Кутаиси. Но ты посмотри статистику кто и сколько раз выигрывал кубок и кого называли кубковой командой, южан среди них не было. Динамо Тб и Арарат по два раза выигрывали только Кубок СССР.

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      Рубик Докоян > alex1951 13 февраля 2019, 16:59

      К деньгам ещё и голову надо как и к козырям. Повторял не раз и говорю ещё раз деньги в футбол не играют. Много на выигрывал Зенит с появлением с 2005г Газпрома в клубе ?

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      alex1951 > Рубик Докоян 13 февраля 2019, 17:26

      Шахтер ,да,кубковая команда...Спартак...
      Да Чемп СССР проводился в нормальное время...
      Времена изменились,но футбол без денег не оставили,
      А похвастатся может только ЦСКА да Зенит,ну ты понял и это за 30 лет ...о сборной помолчу.... просмотри их ,,достижения -унижения,, с 1992 по 2014 гг включая ,как ЧЕ так и ЧМ
      ,,К деньгам еще и голову,, ты прав ...к нам и Гус Иванович приехал бы (как никак ЕС) но.... у нас свои ,,голубые,, воришки
      для которых футбол в Эстонии - не главный вид! Хады!

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      Рубик Докоян > alex1951 13 февраля 2019, 17:31

      Вот и я о том же. А все эти штампы про деньги, всех купили и т.д. пусть "знатоки" рассказывают, вытирая нос рукавом. А нам есть что, кого и с кем сравнить как по игре так и по результатам.

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      alex1951 > Рубик Докоян 13 февраля 2019, 17:49

      Олег, уважаю твое мнение,это без иронии...
      однако ,если ты,старина ,не против,дисскуссию перевести в личку...там как то просторней...

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      Рубик Докоян > alex1951 13 февраля 2019, 17:50

      Давай, пиши.

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