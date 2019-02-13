Иванович: «Дома «Зенит» будет играть намного лучше. Сто процентов»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Петербургская команда проиграла в Стамбуле со счетом 0:1.

– Мы изначально были готовы к тому, что «Фенербахче» – сильный соперник. Первые 20 минут они контролировали игру, но потом начало получаться и у нас, я думаю, что если бы забили пенальти, все было бы по-другому. Ничего страшного – у нас по-прежнему большие шансы. Первая игра после сборов всегда очень тяжелая. Продолжаем дальше и посмотрим.

– Тяжелая игра в физическом плане или эмоциональном?

– В эмоциональном проблем нет – проблема в физике, проблема в уверенности команды. В начале матча почти все наши передачи не были уверенными, не были точными. Потом мы привыкли и вернулись к игре в футбол – начали играть, создавать, показывать движение. Сто процентов – дома будем играть намного лучше.

– Сборы – сборами, а сегодня у вас был первый официальный матч года. Как сработалась ваша связка с Ракицким?

– Сегодня мы сыграли неплохо, я еще вчера об этом говорил – на сборах мы провели несколько матчей вместе и сейчас будем только улучшать нашу игру и в обороне, и в атаке.