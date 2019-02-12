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    Журналист Гончаров: «Место в основе для Мелкадзе проплачивают всегда и везде. Якин поднимал его в главную команду за денежки»

    Журналист издания «Чемпионат» Михаил Гончаров поделился информацией о том, что футболист «Спартака» Георгий Мелкадзе попадает в основной состав не по спортивному признаку.

    «Пора бы уже давно понять, что место в основе для Мелкадзе проплачивают всегда и везде. Так было в академии «Спартака», так было в молодежной сборной, так происходит сейчас.

    И Мурат Якин его поднимал в главную команду в 18 лет, предварительно получив денежек», – сообщил Гончаров.

    • В текущем сезоне РПЛ Мелкадзе не сыграл ни разу.
    • Всего в период с 2014 года форвард провел за «Спартак» в чемпионате России шесть игр.
    • В прошлом сезоне игрок выступал за «Тосно».

    Источник: Твиттер Михаила Гончарова

    Ранее журналист работал в издании «Спорт-Экспресс». Аудитория в социальной сети твиттер - более 3,5 тысячи подписчиков.

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    12.02.2019 20:01
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 13 февраля 2019, 23:12

      похоже, Гончаров из своего кармана платил...

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 12:11

      На таких не подтвержденных публикациях и растут мастера желтой прессы.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 13 февраля 2019, 10:57

      Что Егоров,что Алазаров, что этот гуманоид.
      3 сапога пара.Ещё год назад писал как эти крысы заказуху пишут.Им без разницы от кого денежные знаки получать.Лишь бы вовремя платили.
      Благодаря этим шелкопёрам в своё время в СМИ развернулась кампания против Массимо.Теперь решают другие задачи, но любителям номер 8 это до лампочки.Ну и кер с ними.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель 13 февраля 2019, 10:36

      Очередная журношлюха явила миру архиновост)) мне кажется жёлтый гончаров публикует своё говно за деньги

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      Grag 13 февраля 2019, 09:02

      при таких заявления полагается доказательства предъявлять.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 13 февраля 2019, 07:27

      3,14дит этот Гончаров для пиара, чтобы люди вспомнили, что существует такой неадекватный журналист.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 12 февраля 2019, 21:48

      Правы эксперты, "Чемпионат" становиться все желтее и желтее. Скоро опадать начнет.)) Недаром подбирает отработанный материал из СЭ.
      Если бы такое было, то Федун давно бы открыл опцию: "посидеть на лавочке Спартака за деньги". Сколько бабла мимо рук утекло!!)))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 12 февраля 2019, 21:37

      Я хоть за ЦСКА болею, но эти журналюги реально уже ох...ели,уже не знают как внимание привлечь, такую чушь выдумывать начинают..

      8
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 12 февраля 2019, 21:33

      Гончаров,не знаешь как привлечь внимание, к своему образу? думаешь своим фантазийным бредом, пиар найдёшь)?скорее очередную работу потеряешь)твой "высер" михаил,для таких же недалёких людей как ты!

      4
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 12 февраля 2019, 21:26

      Как-то не вяжется, 5 лет проплачивали и сыграл 6 игр? Какой-то бред.

      6
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