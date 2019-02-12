Журналист Гончаров: «Место в основе для Мелкадзе проплачивают всегда и везде. Якин поднимал его в главную команду за денежки»

похоже, Гончаров из своего кармана платил...
Журналист издания «Чемпионат» Михаил Гончаров поделился информацией о том, что футболист «Спартака» Георгий Мелкадзе попадает в основной состав не по спортивному признаку.
«Пора бы уже давно понять, что место в основе для Мелкадзе проплачивают всегда и везде. Так было в академии «Спартака», так было в молодежной сборной, так происходит сейчас.
И Мурат Якин его поднимал в главную команду в 18 лет, предварительно получив денежек», – сообщил Гончаров.
- В текущем сезоне РПЛ Мелкадзе не сыграл ни разу.
- Всего в период с 2014 года форвард провел за «Спартак» в чемпионате России шесть игр.
- В прошлом сезоне игрок выступал за «Тосно».
Ранее журналист работал в издании «Спорт-Экспресс». Аудитория в социальной сети твиттер - более 3,5 тысячи подписчиков.