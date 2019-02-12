Журналист Гончаров: «Место в основе для Мелкадзе проплачивают всегда и везде. Якин поднимал его в главную команду за денежки»

Журналист издания «Чемпионат» Михаил Гончаров поделился информацией о том, что футболист «Спартака» Георгий Мелкадзе попадает в основной состав не по спортивному признаку.

«Пора бы уже давно понять, что место в основе для Мелкадзе проплачивают всегда и везде. Так было в академии «Спартака», так было в молодежной сборной, так происходит сейчас.

И Мурат Якин его поднимал в главную команду в 18 лет, предварительно получив денежек», – сообщил Гончаров.