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    Гончаренко: «Если футболист не слушает меня на тактике, могу отправить с тренировки и поставить на его место кого-то другого»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что может жестко отреагировать на невнимательность футболистов во время тактических занятий.

    «Если отрабатываются какие-то тактические элементы, это особенно важно. Тактика всегда скучна для футболистов. Они понимают, что это надо, но, когда начинаешь говорить о тактике без игровой ситуации, это всегда очень скучно.

    Если футболист невнимателен, не слушает или повторяет одни и те же ошибки, тогда берегись. Если даже мои слова не дойдут, а они могут быть в абсолютно разной форме быть, то могу футболиста просто отправить с тренировки и поставить на его место кого-то другого. Это всех мотивирует. Здесь должно быть абсолютное внимание и концентрация», – сказал Гончаренко в эфире канала «Россия 24».

    • Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года.
    • После 17-ти туров армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2019 18:11
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 11:43

      Хотя игроки не роботы ,но дисциплины должны придерживаться. Но эта дисциплина должна быть в самосознании у всех игроков ,иначе не получится боеспособный коллектив.

      3
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 12 февраля 2019, 22:40

      Михалыч лучший

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      jin0 12 февраля 2019, 22:16

      Ecли делаете стaвки -> bet-group.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 февраля 2019, 20:42

      Все верно, дисциплина у В.Ганчаренко на первом месте, поэтому в
      команде, в этой части, полный порядок.

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 февраля 2019, 20:22

      да видели мы как другой тренер отправляет,а потом отплывает сам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset > 3a zenit 12 февраля 2019, 21:51

      Вы максимум ноющих тренеров видели, которые с самым большим бюджетом в стране никого обыграть не сумели. А Ганчаренко - это успешный, авторитетный и в меру авторитарный тренер, который дает результат при совершенно скромном бюджете. Так что тут сравнение некорректное.

      5
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > 3a zenit 13 февраля 2019, 08:30

      Тоже скажу про ноющих тренеров, вот тут у нас травмы, вот там что то еще, все время кто то из тренеров Зенита жалуется. Гончаренко берет и делает и не жалуется, есть ли травмы, дисквалификации.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > EcioAuditore 13 февраля 2019, 12:52

      прикинь,по вашему же определению он сейчас ноет что его не слушаются футболисты

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > 3a zenit 13 февраля 2019, 15:35

      А где ты видишь в этом нытье? Правильно делает не слушается вали с тренировки, не поймешь еще раз давай до свиданье мы с тобой расстаемся. Это не детский сад, где нужно кого то уговаривать, знали куда пришли. А что в Зените? При тех вливаниях (я молчу про Витцеля и Халка) и при Манчини сколько потратили 82 млн? И команда играет хреново, Фенеру уступают (с твоей стороны сейчас будет,а вы же Плезени проиграли- разница в том что у нас это новый коллектив и тут можно простить сейчас это, а у вас кроме Паредеса никто не ушел из более так значимых игроков). И играть так бездарно, простой денежный мешок: ни нормального руководства, ни нормального тренера....

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > EcioAuditore 13 февраля 2019, 18:43

      а где ты видел нытьё тренеров Зенита,они просто указывали на ошибки и недостатки...какие вливания,ты чеки видел или бабло заносил?МЫ выходим стабильно играем весной в еврокубках,а вы "правильные и хорошие" мАсковские клубы?У каждого рыло в пуху,пылинку в Зените он увидел,а в своём бревна не заметил.

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 12 февраля 2019, 20:00

      Хороший тренер.
      Кто бы мог подумать что с таким составом ЦСКА так высоко..

      7
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      Рейтинг: +103

      romario605 12 февраля 2019, 19:56

      Умный, требовательный, молодой, но уже опытный, в российском чемпионате это топ тренер!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 февраля 2019, 19:39

      Железный тренер

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 февраля 2019, 18:13

      Михалыч, когда ты уже Спартак возглавишь!??

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Сильвербой 12 февраля 2019, 19:16

      Его с таким подходом " ромашка " быстро в отставку отправит (((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Сильвербой 12 февраля 2019, 19:40

      Никогда

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Татарин за ЦСКА 12 февраля 2019, 19:45

      ))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Сильвербой 12 февраля 2019, 20:45

      Готовьтесь к приходу С.Черчесова.

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > vladimir-7 12 февраля 2019, 20:56

      Тогда лучше вообще без тренера!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Сильвербой 12 февраля 2019, 21:16

      ...но Черчес сам просматривает игры спартака и тульского Арсенала.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Сильвербой 13 февраля 2019, 08:32

      Семака вон забирайте, Зеня рад будет

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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 > Сильвербой 13 февраля 2019, 10:50

      Вам нужен не топ-тренер, а тренер-КОСМОС!

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