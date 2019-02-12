Гончаренко: «Если футболист не слушает меня на тактике, могу отправить с тренировки и поставить на его место кого-то другого»

Хотя игроки не роботы ,но дисциплины должны придерживаться. Но эта дисциплина должна быть в самосознании у всех игроков ,иначе не получится боеспособный коллектив.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что может жестко отреагировать на невнимательность футболистов во время тактических занятий.
«Если отрабатываются какие-то тактические элементы, это особенно важно. Тактика всегда скучна для футболистов. Они понимают, что это надо, но, когда начинаешь говорить о тактике без игровой ситуации, это всегда очень скучно.
Если футболист невнимателен, не слушает или повторяет одни и те же ошибки, тогда берегись. Если даже мои слова не дойдут, а они могут быть в абсолютно разной форме быть, то могу футболиста просто отправить с тренировки и поставить на его место кого-то другого. Это всех мотивирует. Здесь должно быть абсолютное внимание и концентрация», – сказал Гончаренко в эфире канала «Россия 24».
- Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года.
- После 17-ти туров армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.