Гончаренко: «Если футболист не слушает меня на тактике, могу отправить с тренировки и поставить на его место кого-то другого»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что может жестко отреагировать на невнимательность футболистов во время тактических занятий.

«Если отрабатываются какие-то тактические элементы, это особенно важно. Тактика всегда скучна для футболистов. Они понимают, что это надо, но, когда начинаешь говорить о тактике без игровой ситуации, это всегда очень скучно.

Если футболист невнимателен, не слушает или повторяет одни и те же ошибки, тогда берегись. Если даже мои слова не дойдут, а они могут быть в абсолютно разной форме быть, то могу футболиста просто отправить с тренировки и поставить на его место кого-то другого. Это всех мотивирует. Здесь должно быть абсолютное внимание и концентрация», – сказал Гончаренко в эфире канала «Россия 24».