Боккетти – о пенсиях в Италии, Путине, Неаполе, Аленичеве, Якине

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал о пенсиях в Италии, президенте России Владимире Путине, Неаполе, бывших тренерах красно-белых.

«Бомбардир» выделил главное:

О пенсиях в Италии

– На каком языке вы думаете?

– На родном, конечно. На нeм читаю новости, смотрю фильмы. Дома жена разговаривает с сыном на русском, а я – на итальянском. Так лучше – в детстве легче освоить сразу два языка.

– Что вас интересует из новостей?

– Я не ограничиваюсь одним футболом. Чаще читаю о политике.

– Вы ведь курсе, что в Италии всe-таки снизили пенсионный возраст с 67 до 62 лет?

– Это сейчас главная тема. В Риме 100 тысяч вышли на улицы, протестуют. У нас почти как во Франции. Но на самом деле реформе не все рады [по новой формуле возраст и стаж должны составлять 100 лет. То есть для того, чтобы выйти на пенсию в 62 года, итальянец должен проработать 38 лет]. Молодeжь требует, чтобы средства шли не на пенсии и пособия по безработице, а на создание рабочих мест и на повышение реальной зарплаты. Вообще, в Европе люди всегда выходят на улицы, это традиция.

– Минимальные пенсии в Италии поднимут до 780 евро. А сколько получают ваши родственники?

– У бабушки – 600 евро. Этого очень мало для нормальной жизни. Хорошо, что у меня есть деньги, я могу им помочь. Хотя сейчас вроде как вводят специальный фонд для малоимущих – это что-то вроде социальной программы. Но всe равно с экономикой в Италии всe не очень хорошо.

– Но вы знаете, что в России пенсии меньше, чем в Италии?

– Знаю, что некоторые люди в России тоже тяжело живут. Хотя здесь другие цены, другая страна. Понимаю, что живу в Москве и могу не видеть реальных проблем. Но, по-моему, и в других городах всe не очень плохо.

– Назовите три вещи, которые вам не нравятся в России.

– Нет такого. Даже погода устраивает. Наоборот, могу сказать, что нравится: Москва, моя семья, «Спартак». Если честно, вообще не чувствую себя здесь чужим. Конечно, я – иностранец, мой дом – Неаполь, но нет такого, чтобы я скучал по Италии. Здесь мне очень хорошо.

О Путине

– За девять лет в России вы успели сформировать отношение к Путину?

– Да. Он настоящий президент: сильный, хорошо защищает свою страну, не идeт ни у кого на поводу, никого не боится. Мне кажется, что в России действительно любят Путина.

– Но в европейских СМИ другое мнение. Например, о нарушении прав и свобод, авторитарном режиме.

– В Италии вряд ли, потому что у наших лидеров в последние годы были хорошие отношения с Россией. О режиме, мне кажется, говорят те, кто знает страну только по рассказам о Советском Союзе. Но сейчас можно путешествовать. Так что каждый, кто ездит сюда, понимает, что проблем никаких нет. А все обвинения – это простая политика. Я вообще думаю, что в России сейчас спокойнее, чем в Италии, особенно в моeм Неаполе.

О преступности в Неаполе

– По некоторым районам Неаполя до сих пор опасно ходить?

– К сожалению, да. Но уже не так, как раньше. Иногда было так страшно – просто ужас. Могли ограбить, побить.

– На вас нападали?

– Несколько раз. Однажды поехал на мотоскутере домой. Остановили в переулке, подошли, говорят: «Давай его сюда». Я сразу ответил: «На, бери, пожалуйста, только не трогай». Да уж лучше я не буду ездить на скутере и лишусь части денег, но буду жить. Пусть забирают, если так нужно. Все же знают, что у бандита может быть кастет, нож или пистолет.

– Вы тоже хулиганили?

– Многие мои друзья детства либо в могиле, либо в тюрьме. Но я ничего такого себе не позволял – тут без шансов. Мама с папой сразу сказали: «Если будешь заниматься плохими делами – мы сами тебя убьeм». Они занимались хорошим делом, держали маленькую мясную лавку. Так что с детства я тоже мясник. Вообще, благодарен богу за такую семью. Она хорошая, большая, у бабушки за столом собирались человек 20. Мои татуировки тоже посвящены близким – в память о любимых тeте и дяде, у которых я проводил много времени вместе с двоюродным братом.

– Джано говорит, что футболиста из него сделал отец, однажды давший ему совет: «Если ты выбрал этот спорт, то нужно идти до конца». Кто влиял на вас?

— Сам. Очень хотел вырваться, заиграть в футбол на серьeзном уровне. Помню только один момент, когда хотел всe бросить. В 13 лет меня не брали в сильные команды, я устал ходить на просмотры и решил: «Всe, хватит». Но однажды пришeл друг и сказал: «Пойдeм играть со мной, ты нам нужен». И тогда я согласился попробовать ещe раз, но, наверное, в первую очередь потому, что у друга была очень красивая экипировка. Даже не знаю, что со мной случилось бы, откажись я.

– Если жить в Италии, то в Неаполе?

– Нет. Я хочу найти для своих детей место поспокойнее.

О переходе в «Рубин» и аренде в «Милане»

– Зачем вы вообще уехали из Италии? В 2010-м играли в основе «Дженоа», съездили на чемпионат мира в ЮАР и вдруг выбрали «Рубин».

– У меня были плохие отношения с тренером. Он ставил меня в состав, но постоянно кричал, обвинял, давил. Я был молод, нервничал, приходил домой в плохом настроении, уже не мог терпеть и в один день решил: «Надо уходить поскорее». Тогда единственное реальное предложение было от «Рубина».

– Вы же говорили, что звали ещe и «Ювентус» с «Миланом».

– Там не было конкретики. Всe какие-то слухи: то ли аренда, то ли просмотр. У итальянских грандов в тот момент было очень мало денег. Да, меня могли взять в «Ювентус» и оставить во втором или третьем составе – так рисковать было нельзя. «Рубин» же предлагал хорошие деньги и Лигу чемпионов.

– Вам не кажется, что тогда вы лишились мечты построить большую карьеру?

– Ну так мечта всe-таки сбылась, когда я перешeл в «Милан». Понятно, что я из Неаполя, но обычно болеешь за команду, которая подарила тебе самые яркие воспоминания в детстве. До сих пор помню победу над «Барселоной» (4:0) в финале Лиги чемпионов в 1994-м, когда Савичевич забил супергол и остался моим любимым игроком. Мальдини, ван Бастен, Гуллит, Савичевич – такой команды больше не будет.

– В «Милане» вы сначала играли, а потом выпали из состава.

– Всe оказалось не так, как я представлял в мечтах. В «Милане» были проблемы во всeм: в финансах, в атмосфере, в игроках. Клуб просто не соответствовал своему имени. Ну а я после нескольких игр сел в запас и слушал слова Филиппо Индзаги: «Ты хорошо играешь, но подожди чуть-чуть».

«Чуть-чуть» продолжалось слишком много матчей. В конце сезона я всe-таки начал играть, мы победили в паре матчей, и Индзаги сказал: «Простите, ребята, вы – хорошие футболисты, настоящие мужики, я ошибся и должен был ставить вас и раньше».

– После этого был шанс остаться?

– Галлиани говорил: «Давай обговорим ещe одну аренду». Но я понимал, что всe это ненадeжно и даже опасно. В тот момент хотелось поскорее вернуться в Россию и «Спартак», где мне очень комфортно. Вообще, спокойная голова — самое важное для футболиста. Если тебе вокруг всe нравится, значит, травм будет меньше, а игра станет лучше.

– Если повернуть время вспять, вы бы уехали в «Рубин»?

– Конечно. Во-первых, здесь у меня появилась семья. Во-вторых, во время операции в Риме я встретил Каннаваро, и он сказал: «Сальва, ты всe правильно сделал. Лучше играть в «Спартаке» в России на полном стадионе, чем оставаться в середняке типа «Дженоа» в Италии.

О Фабио Каннаваро, сборной Италии, Марио Балотелли

– С кем вы вообще дружите из великих итальянцев?

— Как раз с Каннаваро. Он неаполитанец. Всегда мечтал сыграть рядом с ним на одном поле, а когда это осуществилось, чуть не сошeл с ума от счастья. Это был матч с Кипром – мой дебют в сборной. Каннаваро тогда сразу взял меня под своe крыло, учил, советовал, мы и сейчас иногда списываемся. Фабио даже приглашал в гости, говорил: «Сальва, заезжай, всегда тебе рад». Я очень рад такое слышать, но всe-таки стесняюсь.

– О чeм вы говорите, когда видитесь?

– Недавно встретились на сборах – он приезжал с «Гуанчжоу». И я сказал: «Ты точно будешь тренером сборной Италии». Он ответил: «Да, я знаю, знаю». Посмеялись. Но это правда – он очень умный, интеллигентный и сильный человек. Настоящий авторитет.

– А кто был самым безбашенным в сборной Италии?

– Балотелли, конечно. Что он только не делал. Но я больше не хочу говорить о том, как он чудил – это видели все. Скажу лучше, что когда с ним потом общался, то думал: «Как ты мог всe это натворить, если ты такой хороший человек»?

Марио правда очень добрый, чуткий парень. Наверное, он, как ребeнок, хотел больше внимания, всех развлекал, придумывал что-то новое. С таким человеком в команде никогда не заскучаешь, даже на самой тяжeлой тренировке. Думаю, сейчас он изменился, стал спокойным.

О Доменико Кришито, Артеме Дзюбе и Дмитрии Аленичеве

– В России вы ведь дружили с Кришито.

– Конечно, он тоже неаполитанец. Всегда говорил: «Ты что выбрал? Какой «Зенит»? Зачем там играешь? «Спартак» – это имя на уровень выше. Доменико отвечал: «Замолчи, что такое говоришь»? Помню, когда я забил «Зениту» в 2016-м, специально кричал ему в лицо. И так мы с ним подкалывали друг друга всегда, потом, правда, смеялись. Но я честно считаю, что «Спартак» – это выше.

– Вы прям мясной?

– Уже да. Если попал в «Спартак» и задержался здесь, то это навсегда. Даже думать не можешь о «Зените», ЦСКА. Это просто неправильно.

– Но Игуаин перешeл из «Наполи» в «Ювентус».

– Ох, если он пройдeт по любой улице Неаполя, то много о себе услышит, хотя ему туда лучше вообще не соваться. «Наполи» и «Ювентус» – это юг и север. Они так ненавидят друг друга, что аж страшно. Очень опасно переходить из одного клуба в другой.

– В «Зенит» перешeл Дзюба, а буквально через год уже летел с вами из Питера в Москву на самолeте. Не было желания сказать: «Это неправильно»?

– А я не считаю, что это неправильно. Футболисты часто летают в самолeтах друг друга. Есть профессия, а есть нормальные человеческие отношения, если кому-то надо помочь. Я же думаю, что болельщики «Спартака» и ЦСКА тоже могут помочь друг другу как обычные люди вне стадиона, в этом ничего такого нет. Когда тренер брал Дзюбу, неприятных ощущений у меня было. Аленичев вообще очень хороший человек.

– Редко можно услышать хорошее об Аленичеве.

– Для меня он суперчеловек и даже супертренер. Не потому что мне доверял, а потому что всегда был добрый, уважительно общался, делал интересные тренировки. При Аленичеве мы забили четыре мяча тульскому «Арсеналу», взяли классных футболистов, начали играть по-новому, были хорошо готовы. Жаль, что он ушeл, потому что «Спартаку» так не повезло с АЕКом. Но при этом вовсе не хочу сказать, что мы точно стали бы чемпионами, если бы он остался. Но Аленичева я всегда рад видеть. Обнимаю его, желаю успеха. Он очень хороший человек.

– Аленичеву вспоминают, что он всегда говорил об атакующем футболе, но при этом мог поместить на поле семерых защитников.

– Может, это было сначала, когда оставались проблемы в составе. Но мы всегда говорили об атаке, тренировали комбинационный футбол, постепенно меняли игру к лучшему.

О Мурате Якине

– Если не считать Олега Кононова, с которым вы пока мало работали, кто был вашим любимым тренером «Спартака»?

– Аленичев. И Карпин, потому что он меня пригласил в «Спартак». За что я буду всегда благодарен. Карпин – сильный человек, тоже добрый.

– А самым нелюбимым?

— Якин. Я вернулся после травмы колена, вроде восстановился, но сустав ещe чувствовал себя не так, как раньше. Мне очень нужно было доверие, но Якин вообще со мной не общался, не замечал. Иногда казалось, что ему вообще всe равно, что происходит вокруг.

– «Спартак» в то время был просто слаб.

– Самый слабый «Спартак» был при Якине. Но виноваты не только игроки, но и тренер, в этом точно его заслуга. Да и где все эти годы Якин? Мне кажется, он не соответствовал уровню «Спартака».

– Как вы чувствуете себе в «Спартаке» сейчас?

– У нас хороший коллектив, очень интересные тренировки, всe направлено на атаку. У меня тоже была травма – почистили голеностоп. Так что пока не чувствую себя в форме на все сто процентов, но очень хочу скорее восстановиться.

О конкуренции в составе и помощи молодежи

– На сегодня вы точно сыграете в 18-м туре РПЛ и Кубке с «Уралом», но, если объективно, то с россиянами Джикией и Кутеповым будет тяжело конкурировать.

– Понимаю, что здесь важно иметь российский паспорт, но, во-первых, дело не только в этом, а во-вторых, я всегда буду работать и всегда буду выкладывать на сто процентов, чтобы выйти и помочь. Конечно, я хочу играть и не хочу сидеть на лавке, но конкуренция есть везде, так что мы вместе будем стараться делать лучшее друг для друга и для «Спартака».

– Вы чувствуете особую миссию как ветеран?

– Думаю, клуб сделал хорошую работу, оставив четверых-пятерых игроков, которые давно в «Спартаке». Если каждый год всех менять, то не останется традиций, костяка. А сейчас, помимо того, чтобы бороться за место в основе, мы должны помогать молодeжи в основном психологически. Это важно при создании коллектива.

О Денисе Глушакове

– Как член коллектива, что вы испытываете, когда освистывают Глушакова?

– Ничего нового не скажу, но, конечно, это некрасиво. Если мы хотим побед для «Спартака», то должны быть все вместе. И фанаты, и команда с еe капитаном. Свою позицию внутри коллектива мы уже показали и теперь будем добиваться результата, бороться за чемпионство, чтобы изменить отношение части болельщиков.

– Вас самого часто оскорбляют?

– Когда побеждаем – хвалят. Когда проигрываем – бывает, пишут много неприятного, но такое случается редко. Иногда я отвечаю: «Ребята, я сам очень расстроен, сам хочу побеждать». Но для себя понял: никак не отвечать на грубость – лучшее, что можно придумать для футболиста.

Об инциденте с часами в аэропорту Шереметьево

– Что за история произошла с часами «Ролекс», которые жена вам подарила?

– Да смех. По новостям говорили, что меня задержали в аэропорту, посадили в тюрьму, но этого не было. Просто я не прошeл через специальный коридор, не заполнил бумаги, и полиция подозревала, что я эти часы могу продать. Но за час я всe заполнил и отправился домой, никаких проблем не было.

– Вы вообще любите роскошь: Rolex, Louis Vuitton с ног до головы?

– С ног до головы – это не стильно, а иногда и смешно. Мне вот всe равно, в чeм ходить. Могу купить вещи в Zara, в H&M. Незазорно ходить в вещи за тысячу рублей. Куда хуже, если ты купил кроссовки за тысячу евро и гордишься ими. Да я лучше пойду в другой магазин, найду получше, и заплачу в пять раз дешевле. Хотя русские футболисты вообще любят надевать что-то очень дорогое и очень некрасивое. Им нужно быть проще.

– Назовите самого стильного и самого безвкусного игрока РПЛ.

– Не буду этого делать. Но если кто-то хочет, пусть обращается за советом. Мне кажется, я чуть-чуть разбираюсь в культуре.

О любви к музыке и возможном уходе из «Спартака»

– Я видел у вас в инстаграме фото с пианино.

– Катя [жена] меня чуть-чуть научила играть – она в детстве много занималась. Дома даже могу исполнить «К Элизе» Бетховена.

– Играете Бетховена, а в раздевалке, небось, всe равно ставите Тимати.

– Нет, не Тимати. Я вообще люблю неаполитанскую музыку. Катя говорит, что она похожа на арабскую. Из русской, что звучала в раздевалке, нравилась старая – «Фантазeр». Еe Глушаков всегда включал, когда была серия побед, а потом мы как-то раз проиграли – и всe, «Фантазер» закончился.

– Что вас самого может заставить уйти из «Спартака» [контракт Боккетти рассчитан до июля 2020 года]? Сумасшедшие деньги из Китая?

– Нет, Китай – это очень далеко и тяжело для семьи. Да и зачем думать об уходе: я люблю Россию, люблю «Спартак» с его болельщиками и верю, что мы ещe много выиграем вместе.