Скомина рассудит «Аякс» с «Реалом» вместо Марциняка. УЕФА заменил арбитра матча

УЕФА внес изменения в судейскую бригаду первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Реалом».

Изначально главным арбитром встречи был назначен Шимон Марциняк. Но позже в УЕФА приняли решение, что поляк будет управлять видеопомощником, а в поле будет работать Дамир Скомина.