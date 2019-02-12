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    Скомина рассудит «Аякс» с «Реалом» вместо Марциняка. УЕФА заменил арбитра матча

    УЕФА внес изменения в судейскую бригаду первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Реалом».

    Изначально главным арбитром встречи был назначен Шимон Марциняк. Но позже в УЕФА приняли решение, что поляк будет управлять видеопомощником, а в поле будет работать Дамир Скомина.

    • В первые в истории в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов будет использоваться система VAR (видеопомощник арбитра).
    • Встреча «Аякс» – «Реал» состоится в среду, 13 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    12.02.2019 16:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +617

      nelez 12 февраля 2019, 17:53

      Вот люди. РЕАЛ грандклуб. Не нуждается помоши. В истории футбола ест такой матч барса-ПСЖ , черная пятна. Так что молчите. Если что то будет , ест VAR.

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 12 февраля 2019, 17:01

      Ну все началось продолжения помощи вытаскивания Реала за уши в финал, а точнее продолжилось

      7
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      Рейтинг: +95

      сейду > Skull_Boy 12 февраля 2019, 23:18

      Ты посмотри последние матчи Аякса: сосут, не переставая - ничья дома с Херенвеном 4:4, 2:6 от Фейеноорда

      0
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 12 февраля 2019, 16:38

      Марциняку, видимо, занесли, но он отказался.

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