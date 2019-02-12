Скомина рассудит «Аякс» с «Реалом» вместо Марциняка. УЕФА заменил арбитра матча

Вот люди. РЕАЛ грандклуб. Не нуждается помоши. В истории футбола ест такой матч барса-ПСЖ , черная пятна. Так что молчите. Если что то будет , ест VAR.
УЕФА внес изменения в судейскую бригаду первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Реалом».
Изначально главным арбитром встречи был назначен Шимон Марциняк. Но позже в УЕФА приняли решение, что поляк будет управлять видеопомощником, а в поле будет работать Дамир Скомина.
- В первые в истории в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов будет использоваться система VAR (видеопомощник арбитра).
- Встреча «Аякс» – «Реал» состоится в среду, 13 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.