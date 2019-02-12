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    Янг: «Когда пришел Сульшер, у меня возникло ощущение, будто в «МЮ» вернулся Фергюсон»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг сравнил исполняющего обязанности главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера с легендарным тренером «МЮ» сэром Алексом Фергюсоном.

    «Способен ли Сульшер передать фен? О, что ж, это показывает, что вы не бываете в нашей раздевалке! (Смеется). Потому что я могу сказать вам, что мы недавно проходили некоторые «процедуры с феном».

    Когда Уле-Гуннар пришел в клуб, в некотором смысле у меня почти возникло ощущение, что вернулся сэр Алекс, так как его сопровождали Майк Фелан [многолетний помощник Фергюсона] и Майкл Кэррик [один из ключевых игроков команды в поздний период Фергюсона].

    Но я почувствовал это еще и потому, что Уле-Гуннар точно знает, что означает играть за этот клуб. Он, как и сэр Алекс, одержим как победой, так и тем, что его игроки развиваются на поле», – сказал Янг.

    • Сульшер возглавил «Юнайтед» 19 декабря.
    • Под руководством норвежца «МЮ» провел 11 матчей во всех турнирах, 10 раз победил и однажды сыграл вничью.
    • После 26-ти туров манкунианцы набрали 51 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: L’Equipe

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    12.02.2019 15:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +41

      spacerider 12 февраля 2019, 21:56

      Надеемся, что это ощущение перерастет в стабильный прогресс МЮ.
      Удачи Сульшеру и команде.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 12 февраля 2019, 19:36

      Надеюсь в мае всё будет ок и руководство даст ему шанс проявить себя без приставки И.О

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1430

      balam 12 февраля 2019, 18:51

      рад за МЮ.главное-атмосфера

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 17:54

      Фергюсон тоже рядом с командой и его замечания всегда полезны.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 февраля 2019, 17:30

      Не одинок Эшли в ощущении хороших перемен с МЮ!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2019, 16:36

      Вот так работает преемственность, которую сейчас напрочь игнорируют почти все. Результат на табло и в таблице! """"""""

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 12 февраля 2019, 16:04

      Не понял прикола с феном

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima > VGreen 12 февраля 2019, 17:27

      У САФа была кличка внутри команды «фен», ибо когда ему что-то не нравилось в игре в раздевалке он знатно орал

      5
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      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Kulima 12 февраля 2019, 17:59

      спс за инфу про фен)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Kulima 13 февраля 2019, 09:22

      ахаха, понятно))
      спасибо)

      P.S. авторам статей было бы неплохо раскрывать такие детали

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 12 февраля 2019, 16:04

      Уле молодец. На МЮ интересно смотреть.

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