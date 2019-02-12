Янг: «Когда пришел Сульшер, у меня возникло ощущение, будто в «МЮ» вернулся Фергюсон»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг сравнил исполняющего обязанности главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера с легендарным тренером «МЮ» сэром Алексом Фергюсоном.

«Способен ли Сульшер передать фен? О, что ж, это показывает, что вы не бываете в нашей раздевалке! (Смеется). Потому что я могу сказать вам, что мы недавно проходили некоторые «процедуры с феном».

Когда Уле-Гуннар пришел в клуб, в некотором смысле у меня почти возникло ощущение, что вернулся сэр Алекс, так как его сопровождали Майк Фелан [многолетний помощник Фергюсона] и Майкл Кэррик [один из ключевых игроков команды в поздний период Фергюсона].

Но я почувствовал это еще и потому, что Уле-Гуннар точно знает, что означает играть за этот клуб. Он, как и сэр Алекс, одержим как победой, так и тем, что его игроки развиваются на поле», – сказал Янг.